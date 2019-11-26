區議員盼警方退場 林鄭呼籲留守者離開

2019-11-26 10:49 德國之聲 德國之聲



現在估計還有不到30人留守在理大內。 根據消息，目前一些留守在理大的示威者出現精神錯亂，且食物短缺，環境衛生惡劣，有人道災難之憂。

《香港電台》報導，立法會教育界議員葉建源與新當選的區議員等5人已經在25日深夜與理工大學兩名留守者會面，覺得該兩名留守者的精神狀態良好。 他也說他向留守者轉達問候，也討論現時情況，但他沒有透露細節。

葉建源又說，他希望理大校方能進場，如理大校方能接管校園，警方便應該退場。 他希望事件能得到解決。

香港特首林鄭月娥在26日上午行政會議前會見傳媒。有記者問，針對區議員呼籲警方撤離理大，林鄭有何看法? 林鄭再次呼籲留在理大校內的人士「和平、安全的離開」，他也認為警方目前的處理方式已經是遵照她的指示，以比較人道的方式來處理，包括優先讓傷者就醫、以及讓未成年人登記便放行等。

她說: 「我們現在要采取的手法是降溫的，不是刺激的。」她提到，理大校方已經決定派工作小組，協同醫療人士、社工、保安等，進入校園勸留守者離開。但另一方面警方也有准備工作小組。「如果理大的小組有成功勸留守者離開，那就不需要啟動警方的小組。」

新當選立法會議員聲援理大生

《立場新聞》報導，25日下午，區議會選舉結果確定，泛民派大勝。 隨後在當天下午4點左右，將近70名民主派當選人包括岑子傑、鄺俊宇、張秀賢、範國威等人聚集在理大尖東噴水池外圍，聲援理大內的留守者。 範國威表示，多位民主派當選人要求政府勒令警方立即撤離現場，容許各方進入理大進行人道救援及立即回應五大訴求。 他們早前已與警方商討過，對方同意可派出五名當選人代表，進入理大接觸留守者。 之後，便決定由範國威、李傲然、鄭達鴻、鄺俊宇於下午五時許前往理工大學，協助校內的留守者。 《香港01》報導，在選舉中勝選的岑子傑，原本計劃進入校園，但最後與律師黃國桐交換，他說黃國桐有律師專業，相信更能幫助留守者。 因此最後入校的五人小組為範國威、李傲然、鄭達鴻、鄺俊宇、黃國桐。

市民唱歌為留守者打氣

從25日下午開始一直到深夜，理大外圍包括紅墈、科學館道、理大Hotel Icon附近都陸續有上百名市民聚集，向理大方向亮起手機燈，並高唱「願榮光歸香港」、「海闊天空」等歌曲給留守者打氣。 校內大樓一度有留守者亮燈回應，但之後便不知去向。

《香港01》報導，26日凌晨四點半，一名留守者身穿黑衣主動接觸媒體，答謝在理大外圍聲援的市民，但是也稱自己看到有人在連登討論區上面发起「和你塞」行動，呼籲外界三思而行，「希望手足不要再為我犧牲」。 之後，他向媒體展示寫有「一起回家」、「留下這條命，信我一次」等話語的便利貼，感謝外界傳來的窩心字條，叮囑外界無須擔心。 整個訪談僅為時5分鐘，之後他便轉身離開回去理大內。

在25日晚間11點多，理工大學发表聲明表示，校方一直透過不同方式勸留守在校內的人士和平有序的離開校園，校方預計在26日派遣多個小組，包括教職員、專業輔導員、醫療人員、社工和保安同事等。 校方也表示希望警方能早日解封校園，以便校方開始修復工作。

中國外交部再次召見美國駐北京大使

據《環球時報》、《香港電台》、《信報》等多家媒體報導，中國外交部副部長鄭澤光昨日在北京召見美國駐華大使布蘭斯塔德(Terry Edward Branstad)，就美國會參眾兩院通過《香港人權與民主法案》提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美方立即糾正錯誤，停止插手香港事務、 干涉中國內政。 鄭澤光指出，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。 「有關法案公然干涉中國內政，縱容和支持「反中亂港」勢力的暴力犯罪行為，嚴重違反國際法和國際關系基本准則。 中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。 」鄭澤光說，中方強烈敦促美方認清形勢，立即糾正錯誤，停止插手香港事務、干涉中國內政的言行，否則一切後果必須完全由美方承擔。

11月19日，中國外交部副部長馬朝旭曾經召見美國駐中國大使館內務官員威廉柯蘭至內部提出不滿與抗議。

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