香港另類公投！律師黨竄起 左派工聯會首敗

2019-11-26 00:18 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港泛民主派區議員候選人俞竣晞（右）廿五日凌晨擁抱女友慶祝勝選。（美聯社） 分享 facebook 香港今次區議會選舉，主角不是各路政治面目的參選人，而是數以百萬計默默投票的人，但區選後的焦點，還是落在那些勝了敗了的政黨和政治人物身上。

這次選舉對香港人來說，是一場變相的公投。廿四日晚上到廿五日白天，仍然撕裂成兩大陣營中的香港人，沉浸於兩種情感中，除凌晨時分傳來何君堯敗選，大型屋村如夜看足球般歡呼吶喊，還有連夜狂喜就開香檳的，當然也有建制支持者大喊悲痛和悲憤的。

民眾表達的多是情緒，政黨人物還是理性提出訴求。被稱為大狀（即律師）黨的公民黨，因其律師多，今次在反送中運動表現突出，被選民捧成區議會第二大黨，出選卅六人，當選卅二人。

公民黨主席梁家傑表示，區議會選舉反映港人公民意識非常強。近六個月以來，許多年輕人犧牲自己的前途和生命，才換來今次區議會選舉結果。而結果顯示港人以選票向「警暴」和「暴政」割席，要求政府回應民意，政府管治班子總辭，以謝選民，並積極回應反修例的「五大訴求」，而更重要是警方要立即從理工大學撤出，認為現時理大校園或已出現人道災難，強調今次是港府與北京政府最後一次解決香港當時困局的機會，如果錯失，一切後果由港府和北京共同負責。

作為傳統左派最大的工會政團，工聯會回歸後首度落敗，其會長吳秋北說，是政治大環境下使然，在黑色恐怖下，候選人受到不公平對待，以及充滿暴亂的情況下進行，所以即使有紮實的社區民生工作，亦無法力挽狂瀾，認為今次選舉結果是「非戰之罪」。

作為泛民主派又新又小的政團，新民主同盟派出廿人參選，取得十九席。輪任召集人的西貢區議員呂文光帶領黨友鞠躬感謝選民支持，認為區議會變天是承接反送中運動，香港政府要回應五大訴求，不能再視若無睹。

另一個雨傘運動後冒起的建制政黨經民聯，今次派出廿五人參選，只有三人當選。其主席盧偉國，選前形容今次區選為「正與邪對決」，選後說結果清楚給予政府警示，選舉正值香港處於動亂，暴力衝擊非常嚴重，在選舉過程受到黑色暴力、各種干擾和政治炒作所影響。但他又承認今屆投票率非常高，選情非常激烈。