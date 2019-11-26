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區選大翻盤 香港泛民主派壓倒性勝利

2019-11-26 00:37聯合報 香港特派員李春／香港報導

香港泛民主派支持者廿五日凌晨高聲歡呼，慶祝親北京的區議員何君堯落選。 （美聯社）
香港泛民主派支持者廿五日凌晨高聲歡呼，慶祝親北京的區議員何君堯落選。 （美聯社）
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香港新一屆區議會選舉結果昨天出爐，政治大翻盤，並創下多項紀錄。泛民主派獲得壓倒性勝利，在所有民選的四五二席次中囊括三八八席，占八成六，是一九九七年以來最多的一次；親北京的建制派大潰敗，從上屆區議會的二九九席，跌到只剩五十九席。

香港特首林鄭月娥表示，尊重區議會選舉結果，港府會虛心聆聽意見，並認真反思。

香港區議會選舉廿四日投票，二九四萬人參加投票，投票率高達百分之七十一點二，在香港選舉史上當屬空前；除了投票率創紀錄，近三百萬選民還用選票轉換為政治公投，掀動政治大翻盤。自二○一四年雨傘運動失敗後，以傳統左派和工商界聯盟的建制派就已坐大，泛民主派成為少數，不料一場區選，令整個政情翻盤。

本來十八個區議會都由建制派控制，現在十七個將由非建制派操盤，其中大埔、黃大仙等區議會，建制派更被掃地出門，創出香港首兩個政治清一色區議會。

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香港這次區議會選舉，除創下投票率高等紀錄，還留下諸多奇觀，例如投票當日幾乎每個票站都大排長龍，排一小時算是輕鬆平常；還有民眾自發監察票站，這與反送中持續，官民間信任度下滑有關。

在這次區議會選舉有廿一名立法會議員彎腰去選區議會，結果只有十一人當選，建制派政治明星何君堯、中性政治明星的田北辰、泛民明星朱凱迪等人都落敗。一批政治素人、臨陣冒起的小政團則乘勢崛起，會對香港政情帶來什麼變化，還有待觀察。

香港特首林鄭月娥昨聲明，港府尊重區議會選舉結果，「留意到坊間對結果有很多分析和解讀，不少指出區選結果反映市民對社會現狀及深層次問題的不滿，政府一定會虛心聆聽意見，並認真反思」。

多次發起反送中大遊行的香港民間人權陣線則表示，香港人用神聖一票，創下空前的區議會選舉成果，表明港人絕不接受「警暴」及「警黑聯手」。選舉結果反映市民不接受港府不回應五大訴求、不容忍警隊「以暴製亂」、不忘記建制政黨為極權吶喊。

反送中香港港警

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