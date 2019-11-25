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一邊議員催促一邊北京威脅 香港人權法川普尚未表態

2019-11-25 17:16世界日報 編譯樊蕙╱綜合24日電

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)稱，白宮律師正在審視上周在國會通...
白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)稱，白宮律師正在審視上周在國會通過的香港人權法案，而川普總統則尚未公開表態是否將簽署。 美聯社
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白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)稱，白宮律師正在審視上周在國會通過的香港人權法案，而川普總統則尚未公開表態是否將簽署。

納瓦羅在福斯財經新聞網(Fox Business)「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目中向主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)透露：「該法案正在經過流程，須由白宮法律顧問辦公室審核通過；川普總統22日針對此事說了很多，所以我們就等著看，須由川普決定。」

川普22日在「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目中針對「香港人權與民主法案」(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)並未明確表態：「我們必須支持香港，但我同時也支持(中國國家主席)習近平；他是我的好朋友，他是一個很好的人。」

川普堅稱已對習近平施壓，阻止了北京政府對香港示威者的軍事鎮壓。

川普還說：「我支持香港，也支持自由，更支持我們致力達成的一切，但我們目前也正努力達成史上最大的貿易協議，如果能達成就太好了。」

香港人權法案將讓美國政府針對違反人權的中國與香港官員實施經濟制裁，並要求每年審查華府賦予香港的特殊貿易地位；該法案20日已在眾院以417比1表決通過，更在參院全數一致通過。

共和黨聯邦參議員巴拉索(John Barrasso)23日稱，若川普否決該法案，國會將凌駕於總統之上；「我認為國會針對此事將凌駕於總統之上；我會建議總統簽署該法案。」

川普公開對該法案立場動搖，成為華府外交政策意見分歧的又一案例；共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)22日發表聲明強調，該法案已取得確保否決無效的國會多數支持，敦促川普簽署。

該法案通過後十日後，就算川普沒有簽署，也會自動生效；而中國已揚言，若川普支持或讓該法案生效，將採取「強烈措施」進行反擊。

反送中香港港警香港人權與民主法案川普

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