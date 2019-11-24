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專訪：台灣如何看香港抗議

2019-11-24 20:50德國之聲 德國之聲

中華民國行政院政務委員唐鳳接受德國之聲專訪，談論台灣如何看香港抗議。 圖／德國之...
中華民國行政院政務委員唐鳳接受德國之聲專訪，談論台灣如何看香港抗議。 圖／德國之聲中文網提供
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德國之聲：五個月來，香港人民一直在為爭取民主、反對他們認為日益壯大的中國政府之影響力而抗議，作為一名台灣的政府官員，你如何看待這場抗議？

唐鳳：我認為，在台灣我們看到香港的抗議，起初是一種新的爭取自由民主的示威方式，也就是所謂的無領袖抗議運動。在我個人也參與的、抗議者佔領立法院長達21天的2014年台灣太陽花學運中，我們也協調這種類似的抗議，當時我們有20多個領袖，現在香港可能有兩千多個領袖。

德國之聲：最近一段時間以來，香港的抗議日趨暴力，北京其實是有機會說："忍無可忍，要用武力干預了"。你怎麼看？

唐鳳：我想，全世界的自由民主運動都一樣，只要國際社會保持關注，這種事情就不會发生。以台灣而言，我們的大學願意通過多種交流項目為香港學生提供可以和國際媒體交流的安全之地。

德國之聲：你從小開始編程，也曾是一名活躍的黑客，現在是台灣數位部長，呼籲重建民主。這是什麼意思？你認為自己在其中扮演怎樣的角色？

唐鳳：作為數位部長，我的工作空間是完全透明的，我主持的所有會議的发言稿都被上傳到網上供大家閱讀。通過完全信任民眾，使政府及其工作方式完全透明公開，讓民眾不僅了解政策，而且了解政策的制定過程和背景，這與讓公民在政府面前變得透明恰恰相反。

德國之聲：但是談到通過數位創新重建民主，不僅僅指公開大量政府文件吧？

唐鳳：在台灣，我們不是呼籲民眾來用技術，而是將技術帶到民眾身邊。我們提倡寬頻網絡是基本人權，即使在近4000米高的玉山頂端也可以用上10mb/s的網速，如果你無法使用這項服務，那就是我的錯。費用也很合理，每月收費約500台幣。每個人都可以成為自媒體、Youtube博主，发表自己的意見，這是自由民主的基礎。也正因為寬頻網絡是基本人權，我們建立了公民提案參與式預算等制度，為此開通了公共政策網路參與平台，目前該平台已有超過一千萬的活躍用戶，幾乎佔台灣總人口數的一半。

德國之聲：台灣計劃從過去制造代工轉型為數位經濟體，這個過程並不容易，你覺得主要有哪些絆腳石？

唐鳳：其實我們做得還不錯。例如我們的AI戰略，基於輔助智能（assistive intelligence），不是人工智能（artificial intelligence）。它使我們的中小型公司有選擇的空間，而不用直接裁員, 這種基於社會規範的輔助智能发展對和我們一樣有類似意向的國家而言很有吸引力。也會帶來一些不會對社會和環境造成負外部效應的公司，例如電動機車商Gogoro即刻推出了機車共享服務，投身能源管理和綠色能源領域。

本文章由德國之聲授權提供】

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