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香港「爆眼少女」刊紐時頭版 「人民被迫以血及性命捍衛社會」

反送中影響 香港區議會選舉首小時投票率3.82%破紀錄

香港「爆眼少女」刊紐時頭版 「人民被迫以血及性命捍衛社會」

2019-11-24 11:29香港01 張嘉敏／報導

反修例風波持續多個月，引發多場衝突導致多人受傷。於8月11日、在尖沙嘴警署外，一名少女右眼受傷，疑被警方布袋彈擊中。美國報章《紐約時報》昨日（23日）以頭版登出該名少女的相片，佔去近半版面。

8月11日尖沙咀衝突中，一名女子右眼受傷。（香港01記者／梁煥敏攝）
8月11日尖沙咀衝突中，一名女子右眼受傷。（香港01記者／梁煥敏攝）
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這篇報道為香港攝影記者林奕非為《紐約時報》拍攝的圖片故事，圖輯中涵蓋不同政治光譜的香港人，包括行會成員、新民黨主席葉劉淑儀；全國港澳研究會副會長劉兆佳；不同示威者、義務急救員、傷者，香港眾志黃之鋒、周庭，民陣召集人岑子杰，歌手何韻詩等。

紐約時報》以頭版登出爆眼少女的相片，圖中少女以右手掩蓋其右眼，她穿上黑衣及戴上黑色口罩。圖片的說明配以一句取自其訪問的回答，指只有於極權統治下，人民被迫以血及性命去捍衛一個扭曲的社會。報章指於接近半年的時間內，香港被暴力的反政府示威所撕裂，《紐約時報》紀錄了運動內的抗爭者、社運人士、支持者，以及支持政府陣營的人士。

受傷後未曾公開露面 僅以錄像現身記者會

8月29日民間記者會，右眼受傷的女子拍片現身，對政府及警隊予以「最強烈的譴責」。...
8月29日民間記者會，右眼受傷的女子拍片現身，對政府及警隊予以「最強烈的譴責」。（香港01記者／張浩維攝）
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於8月11日的衝突中，一名少女於現場擔任義務急救員的少女，在尖沙咀警署外疑被警方的布袋彈擊中右眼受傷。她過往未有在公開場合露面，僅曾經於民間記者會中以錄影片段發言，提及感謝港人的聲援、醫護人員的照料，又批評特首林鄭月娥及警務處處長縱容警隊的暴力行為，令警隊變成以「意圖謀殺、殘害及虐打香港市民為己任的組織」。她以受害者名義，對香港政府和警隊予以「最強烈的譴責」，呼籲警隊停止對市民作出暴力行為。

警方取得手令索醫療報告

事後，受傷的少女未有就事件報警，惟警方卻取得手令，向醫管局獲得該少女的醫療報告。少女其後就警方做法提出司法覆核，早前獲批出許可。案件於本月初在高等法院審例，代表少女的律師指出受手令影響的人士，應有權要求相關執法機關提供手令，而她亦應可向裁判官作出陳述。警方的代表律師卻反駁稱，要求警方提供手令的內容，做法並不實際。法官聽取陳詞後，押後裁決。

爆眼少女肖像照登紐時頭版。圖／翻攝自推特
爆眼少女肖像照登紐時頭版。圖／翻攝自推特
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延伸閱讀：

【爆眼少女覆核案】少女認為有權要求供出手令　警：要求並不實際

【逃犯條例】爆眼少女就警方手令提司法覆核案　定於下4日審理

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港禁蒙面法

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