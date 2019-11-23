作詞人林夕撐反送中 傳3500作品遭北京封殺

2019-11-23 14:30 世界日報 香港新聞組╱香港23日電



香港知名作詞家林夕時常發文力挺反送中，也和台灣滅火器樂團合作寫下撐香港歌曲《雙城記》，近日傳出遭直中國大陸封殺他逾3500首歌曲的所有作品，包括寫給王菲、張國榮、甚至北京奧運的歌曲。

中央社報導，林夕17日到台北參加「撐香港要自由」演唱會，在台上感性致詞，現在在香港什麼都是罪，戴口罩、穿黑衣，甚至連買個雞蛋都會被香港警方認為有罪。昨日即出林夕創作的逾3500首歌曲被中國大陸全面封殺。

報導指出，目前在中國音樂網站如「酷狗音樂」、「蝦米音樂」搜尋林夕所創作歌曲，包括梅艷芳「似是故人來」、王菲「暗湧」、王力宏「愛你等於愛自己」等歌曲，「蝦米音樂」上均已沒有原版歌曲，「酷狗音樂」甚至顯示「沒有搜索到相關的歌曲」。

「北京歡迎你有夢想誰都了不起，有勇氣就會有奇蹟」，這首歌是林夕2008年曾經為北京奧運主題曲《北京歡迎你》填詞；不過他於2014年雨傘運動時，填寫《撐起雨傘》一曲為運動者打氣，此次又替滅火器樂團的歌曲《雙城記》填詞，甚至在歌詞中指出，「無恥逼迫出無畏的人／在權威之下／無權說害怕」。

據報導，香港大學畢業、本名梁偉文的林夕，自1980年代中期成為作詞人，至2019年由他所填詞的作品超過3500首歌曲，包括華語及粵語，兩岸三地知名歌手，像是張惠妹、張學友、王菲，都傾倒在他的文筆下，並兩度獲得金曲獎最佳作詞人肯定。