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德媒：美國通過香港法案 柏林「沉默」

2019-11-22 22:24德國之聲 德國之聲

香港反送中抗爭愈演愈烈，美國眾議院送交「香港人權與民主法案」等兩法案至白宮。（美...
香港反送中抗爭愈演愈烈，美國眾議院送交「香港人權與民主法案」等兩法案至白宮。（美聯社）
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本周三（11月20日），在聯邦政府的新聞發布會上，發言人賽博特（Steffen Seibert）在回答提問表示，只有通過對話才能找到解決方案，而對話只能是在法律、自由的基礎上進行，而這一基礎是十分明確的，即一國兩制。針對記者提出的美國國會通過的《香港人權與民主法案》一事，賽博特沒有發表評論。德國政界領導人迄今未就這一法案作出表態。

德國在野黨自民黨外交政策發言人德吉爾-撒萊（Bijan Djir-Sarai）向《明鏡周刊》表示：聯邦政府現在迫切需要對香港的暴力抗議作出恰當的回應。他說，香港和北京政府在過去數月原本有時間，來緩和局勢，並回應示威者提出的合法訴求。但他們卻以暴力作為回應，任由局勢繼續激化，形勢如同一場內戰。

聯邦議會外交委員會主席羅特根（Norbert Röttgen，基民盟）則向《明鏡周刊》表示，中國的發展令人擔憂。羅特根說，盡管中國承諾了一國兩制，但已開始去碰觸和加以限制。德國必須爭取與其它歐洲國家就對華政策達成廣泛一致，只有這樣我們才能強大，只有這樣才能受到中國的嚴肅對待。

與聯盟黨（基民盟、基社盟）聯合執政的社民黨外交政策發言人施密德（Nils Schmid）則在接受德國公法電視台Phoenix采訪時表示，他有疑惑的是，如果現在在經濟上施加壓力，是否能在短期內真的對示威者有所幫助。但他說，如果出現人民解放軍出兵香港的情況，那肯定會將制裁列入議事日程。

9月德國總理默克爾訪華期間曾表示，必須保障香港民眾的權利與自由，此外必須尋求以和平方式平靜局勢。之後，德國外長馬斯在柏林一次活動上與香港抗議活動人士黃之鋒會晤，引發北京的抗議，後者稱這是對中國內政的嚴重干涉。

苗子/樂然（據Spiegel等）

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港北京一國兩制柏林

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