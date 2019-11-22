香港區議會選舉在即 各界視為重要表態場合

2019-11-22 22:21 德國之聲 德國之聲



香港反送中運動已逾五個月，警民衝突不斷。（路透） 分享 facebook

經歷了過去五個多月激烈的街頭抗爭與警民衝突後，香港即將於周日 (11月24日) 舉行區議會的選舉。雖然區議會屬於地方行政機關，主要針對市政及地區交通等民生事務向港府提出意見，並不具實質法定權力，但由於其對立法會及政府施政在某種程度上仍具影響力，所以受到各界重視。由於這次的選舉正好在「反送中」運動持續发展的情況下舉行，因此專家認為，很多香港人還把這場選舉視為一個表態的機會。

香港理工大學的社會政策研究中心主任鐘劍華告訴德國之聲，如果選舉過後，大部分選區的政治版圖出現明顯改變，對香港政府來說會是一個極大的打擊。 他說：「本質上來說，區議會是個基層組織，所以它們實質上沒有很大的權力。 但因為香港最近的示威，很多人將這場選舉視為一個表態的機會。 如果讓民主派取得一半以上的席次的話，香港政府的施政便會受到很大影響。 」

鐘劍華指出，雖然這些影響都是間接的，但是這次選舉應該是多年來最重要的一次區議會選舉。

即將於周日代表民主黨競選中環選區的現任區議員許智峰告訴德國之聲，不少選民都認為香港政府與建制派必須為因逃犯條例而衍生出來的混亂局面負責，所以他們認為用選票來表態是一種方式。

許智峰說：「我認為這次選舉就像是一種針對『反送中』運動所進行的公投。 我認為在很多市民心中，投給民主派就代表支持這場運動，而如果他們選擇投給建制派的話，就可能代表他們不支持這場運動。 」

政治主導的區議會選戰

此外，許智峰也提到整場「反送中」運動發展至今五個多月，原本示威者還能透過合法申請上街參與和平示威游行，但自從香港警察開始對大型游行发出禁令後，許多支持以「和理非」方式來表達訴求的民眾便失去了一個重要的管道。 他告訴德國之聲：「當港警開始禁止大型游行並展開武力鎮壓後，支持用和平守法方式表達訴求的的示威者，便沒有任何管道表態了。 也因如此，這場選舉成為他們最能表態的方式，而選票也成為他們的武器。 」

但對代表民建聯投入香港葵青區議會選舉的李宏峰來說，他覺得這次選民在投票時，想法可能都被一些政治思想所影響。 他告訴德國之聲：「區議會的選舉原本應該是選一個能幫助小區居民工作的人，但是這次的選舉在某個程度上應該发揮不到這個角色。 」

李宏峰說，他希望選民能夠重新思考區議會議員是什麼樣功能的角色，而別被政治帶領著去投票。 但他也提到，過去幾周香港的氛圍應該讓不少民眾理解到，他們的票具有相當重要的影響力。 他說：「區議員主要是在小區裡幫忙居民辦理一些日常生活的事情，而我也希望呼籲選民周日投票時，別讓政治帶領著他們去投票。 」

政治動蕩恐持續

無論最終選舉結果如何，香港理大的鐘劍華教授都認為，過去五個多月來的街頭運動已暴露出香港一國兩制與北京強權的問題，這也使反對政府的聲浪越來越大。 他說，雖然港府目前仍能以警力來壓制示威，但這樣的作法會讓港府未來要重新建立管制威權時，變得更加困難。

他告訴德國之聲：「如果北京還是否定香港人的民主訴求、不體現基本法的承諾以及不肯面對香港政治體制的問題，我認為香港街頭的抗爭會持續下去。 即便中國政府與香港政府現階段能平息這波抗爭，香港未來四年、八年甚至更久都還是會充滿政治動蕩。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】