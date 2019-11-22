親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

半空中引擎噴火！菲航班機才起飛就緊急返航

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

理工大「圍城」仍無解 新任港警務處長重申：沒有清場死線

2019-11-22 17:13德國之聲 德國之聲

香港理工大學校園內一片狼藉。圖／美聯社
香港理工大學校園內一片狼藉。圖／美聯社
分享

周五清晨，前後分批又有8名蒙住面孔的示威者從香港理工大學走出，向警方自首。從周四以來，已有約30余人離開了被警察圍困的理工大校園。

據美聯社的報導，當地時間凌晨3點，6名示威者舉著雙手走到理工大校門處，向設在那裡的警方檢查站自首，他們當中其中3人身著黑衣，另一名則身穿藍格子襯衣。6點十分，又有兩人離開。示威者11月17日在理工大學同警方爆發激烈衝突已進入第6天，"圍城"的抗議者從開始時的約千人，剩下到目前約幾十人，他們中間很多人堅持繼續留守。

此前《明報》報道，急救員重返校園游說，告知已同警方以及政府達成某些方案。之後，6人走出校園，旁邊有警察監督。

港警方表示，至今理工大示威者中已有約1000被捕或已登記，其中不滿18歲的人士超過300名。

《香港01》報道，周五清晨，有廚師進校園送飯。他們穿梭校園喚醒示威者"起床"。

周五上午，理工大學董事會成員、應用科學系助理教授朱偉志帶領有數人組成的社工團隊進入校園，他說將盡力駐校者離開。他還表示，很難評估校內還有多少留守者。

中午時分，香港中學校長會主席鄧振強來到理工大，並在那裡會見了記者。他說只見到成年人，無法接觸到中學生，雖然他手頭上還有幾個仍留在理工大的中學生名單。鄧振強預計他本人將在校園內待到周五晚間，說還有其他校長下午會陸續進入理工大。他說，總共見到8名成年留守者，時間很短暫，對方似乎很堅決留守下去，不太願意聊天。

新警長鄧炳強：沒有死線

周五，香港警務處突然宣布新任處長鄧炳強當日12時會見媒體。在大約10分鐘的記者會上，鄧炳強表示，過去數天，警察在理工大事宜上工作非常辛勤，甚至有警員要連續工作30小時，面對數以百計的汽油彈、磚頭等，警察仍會繼續無畏無懼維持香港治安。他強調，希望安全、和平地解決理工大學一事，重申「不存在任何死線」（最後期限）。

鄧炳強還指責媒體有不實報導，比如，不允許從理大離開並已登記身份的示威者離開香港，便是錯誤信息。

有記者問，周日區議會選舉是否有警察進駐投票站，鄧炳強沒有正面回答，說警方會在各票站做姿態巡邏，按風險評估，安排人手到票站以確保那裡的安全。

陸官媒大贊香港警察

中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》周四發表文章，稱讚港警勸說理工大示威者投降的廣播詞「才華橫溢」。據《環時》報道，港警喊話：犯了法，就要伏法，很基本的道理嘛！就像吃了飯要付賬算錢一樣，都是最基本的道理。

香港警察還對理工大校園內大呼「不要緊，如果你們冥頑不靈，我們可以陪你。過完聖誕、農歷新年、復活節，我們都會陪你的。當你們人越來越少，投降的越來越多，我們攻進來的時候，希望你們不要反抗，知不知道？最後給大家送一首歌，是周傑倫的《四面楚歌》」

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港港警自首香港理工大學

相關新聞

香港最新伴手禮—催淚彈殼？俄國遊客意圖攜出遭罰

2019-11-22 16:02

區議會選舉前最後上班日 港示威者高喊去投票

2019-11-22 16:35

57歲港男遭黑衣人放火燒傷一度危殆 已清醒可說話

2019-11-22 16:27

學者：港人對體制全面敵意 自我創造政治認同

2019-11-22 17:23

香港區議會選舉周日登場 警方將「高姿態」巡邏

2019-11-22 15:54

香港示威最年輕12歲被告出庭 稱認「後悔了」

2019-11-22 14:26

北京安撫反送中 與港簽CEPA大幅釋利多

2019-11-22 14:07

百萬人網上聯署撐港警察 外媒提出質疑

2019-11-22 13:34

反抗就是暴徒！為何他們不支持香港人反送中？

2019-11-22 12:45

凌晨再有8人棄守 香港理大示威者剩最後50人

2019-11-22 11:33

從香港回到台灣，如何替自己收個驚？

2019-11-22 10:50

救人反被斥「吃人血饅頭」曾鈺成灑淚：慚愧未能給年輕人找出路

2019-11-22 10:19

美通過香港法案 中共涉外部門集體爆怒

2019-11-22 09:54

港教育局出手 嚴禁官立中學生參加政治活動

2019-11-22 09:16

1萬顆催淚彈多毒？全港活物遭殃 這張圖冰山一角

2019-11-22 08:00

香港法案通過 卜睿哲：恐影響美中第一階段貿易協議

2019-11-22 06:51

香港法案送白宮 美國會議員促川普速簽署

2019-11-22 00:52

美通過港人權法案 王毅批干涉

2019-11-22 00:00

12歲少年 噴漆罵警被逮

2019-11-22 00:00

民陣快閃連發 促128港民大集會

2019-11-22 00:00

港警心理戰 周杰倫音樂攻理大

2019-11-22 00:00

安撫反送中！陸服貿市場 擬對港大幅開放

2019-11-22 00:00

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

香港法案是否影響貿易協議 北京：盼美相向而行

2019-11-21 22:07

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

港府要求暫續執行反蒙面法 法官押後裁決

2019-11-21 20:17

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

美國會香港法案送進白宮 待川普簽署

2019-11-21 14:35

美國會待審涉中法案 逾150件

2019-11-21 14:33
看更多

熱門文章

1萬顆催淚彈多毒？全港活物遭殃 這張圖冰山一角

2019-11-22 08:00

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

距香港10分鐘 中共武警似已長駐深圳灣體育場

2019-11-22 09:56

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

凌晨再有8人棄守 香港理大示威者剩最後50人

2019-11-22 11:33

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

又是催淚彈惹的禍？香港中文大學校長掛病號住院

2019-11-22 09:34

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

救人反被斥「吃人血饅頭」曾鈺成灑淚：慚愧未能給年輕人找出路

2019-11-22 10:19

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

香港示威最年輕12歲被告出庭 稱認「後悔了」

2019-11-22 14:26

港警心理戰 周杰倫音樂攻理大

2019-11-22 00:00

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

香港最新伴手禮—催淚彈殼？俄國遊客意圖攜出遭罰

2019-11-22 16:02

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

香港法案通過 卜睿哲：恐影響美中第一階段貿易協議

2019-11-22 06:51

小米5G工廠 1秒做一支手機

2019-11-22 02:20

港教育局出手 嚴禁官立中學生參加政治活動

2019-11-22 09:16

香港法案送白宮 美國會議員促川普速簽署

2019-11-22 00:52

百萬人網上聯署撐港警察 外媒提出質疑

2019-11-22 13:34

香港反送中延燒 這家跨國集團恐成最大受害者

2019-11-21 22:16

劉鶴：中國創造40年經濟年均增長9.4%奇蹟的關鍵是…

2019-11-22 11:50

美國前財長寶森：中美科技若脫鉤 全球經濟鐵幕將落下

2019-11-22 13:13

南非航空宣布 取消11/23~12/14往返香港航班

2019-11-22 09:15

兩美艦再駛近南海 中共南部戰區：停止挑釁

2019-11-22 11:24

香港親中網紅在新加坡集會討論反送中 遭當局遣返

2019-11-21 23:13

安撫反送中！陸服貿市場 擬對港大幅開放

2019-11-22 00:00

北京釋利多 搶救香港經濟

2019-11-21 23:27

12歲少年 噴漆罵警被逮

2019-11-22 00:00

陸十月房企獵地 跌破千億人民幣

2019-11-22 02:34

港府要求暫續執行反蒙面法 法官押後裁決

2019-11-21 20:17

陸企無奈 遷移東南亞

2019-11-22 02:20

陸製特斯拉Model 3亮相 明年1月交付

2019-11-22 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top