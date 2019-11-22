理工大「圍城」仍無解 新任港警務處長重申：沒有清場死線

2019-11-22 17:13 德國之聲 德國之聲



香港理工大學校園內一片狼藉。圖／美聯社 分享 facebook

周五清晨，前後分批又有8名蒙住面孔的示威者從香港理工大學走出，向警方自首。從周四以來，已有約30余人離開了被警察圍困的理工大校園。

據美聯社的報導，當地時間凌晨3點，6名示威者舉著雙手走到理工大校門處，向設在那裡的警方檢查站自首，他們當中其中3人身著黑衣，另一名則身穿藍格子襯衣。6點十分，又有兩人離開。示威者11月17日在理工大學同警方爆發激烈衝突已進入第6天，"圍城"的抗議者從開始時的約千人，剩下到目前約幾十人，他們中間很多人堅持繼續留守。

此前《明報》報道，急救員重返校園游說，告知已同警方以及政府達成某些方案。之後，6人走出校園，旁邊有警察監督。

香港警方表示，至今理工大示威者中已有約1000被捕或已登記，其中不滿18歲的人士超過300名。

《香港01》報道，周五清晨，有廚師進校園送飯。他們穿梭校園喚醒示威者"起床"。

周五上午，理工大學董事會成員、應用科學系助理教授朱偉志帶領有數人組成的社工團隊進入校園，他說將盡力駐校者離開。他還表示，很難評估校內還有多少留守者。

中午時分，香港中學校長會主席鄧振強來到理工大，並在那裡會見了記者。他說只見到成年人，無法接觸到中學生，雖然他手頭上還有幾個仍留在理工大的中學生名單。鄧振強預計他本人將在校園內待到周五晚間，說還有其他校長下午會陸續進入理工大。他說，總共見到8名成年留守者，時間很短暫，對方似乎很堅決留守下去，不太願意聊天。

新警長鄧炳強：沒有死線

周五，香港警務處突然宣布新任處長鄧炳強當日12時會見媒體。在大約10分鐘的記者會上，鄧炳強表示，過去數天，警察在理工大事宜上工作非常辛勤，甚至有警員要連續工作30小時，面對數以百計的汽油彈、磚頭等，警察仍會繼續無畏無懼維持香港治安。他強調，希望安全、和平地解決理工大學一事，重申「不存在任何死線」（最後期限）。

鄧炳強還指責媒體有不實報導，比如，不允許從理大離開並已登記身份的示威者離開香港，便是錯誤信息。

有記者問，周日區議會選舉是否有警察進駐投票站，鄧炳強沒有正面回答，說警方會在各票站做姿態巡邏，按風險評估，安排人手到票站以確保那裡的安全。

陸官媒大贊香港警察

中共黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》周四發表文章，稱讚港警勸說理工大示威者投降的廣播詞「才華橫溢」。據《環時》報道，港警喊話：犯了法，就要伏法，很基本的道理嘛！就像吃了飯要付賬算錢一樣，都是最基本的道理。

香港警察還對理工大校園內大呼「不要緊，如果你們冥頑不靈，我們可以陪你。過完聖誕、農歷新年、復活節，我們都會陪你的。當你們人越來越少，投降的越來越多，我們攻進來的時候，希望你們不要反抗，知不知道？最後給大家送一首歌，是周傑倫的《四面楚歌》」

【 本文章由德國之聲授權提供】