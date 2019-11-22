北京安撫反送中 與港簽CEPA大幅釋利多

2019-11-22 14:07 世界日報 綜合報導



香港特區政府與商務部21日簽署「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）」協議修訂 香港中國通訊社 分享 facebook

香港特區政府與商務部21日簽署「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）」協議修訂，進一步大幅開放香港對內地服務貿易市場准入。在香港反送中運動正熱之際，北京釋出惠港利多，政策安撫不言而喻。

這次CEPA服貿協議再修訂，涉及金融、法律、建築及相關工程、檢測認證、電視、電影、旅遊等，修訂重點，包括取消或放寬企業股權比例、資本要求、業務範圍的限制；放寬專業人士和香港企業進入內地市場的資格要求；以及放寬香港服務輸出內地市場的數量和限制。CEPA修訂協議將從明年6月1日起上路。

商務部副部長王炳南表示，有中央的堅定支持，特區政府的積極作為，香港廣大同胞的團結一致，香港一定能夠度過當前的難關。他還表示，中國始終是香港堅強的後盾。

CEPA協議是在2003年內地對香港、澳門簽署的內地第一個自由貿易協議，無FTA之名，卻有FTA之實，且是自由化程度最高的FTA，被視為一國兩制方針實踐。尤其是香港CEPA簽署，服務貿易為主要特色，更歷經多輪補充協議。

CEPA再修訂，特別強調是回應香港業界期望更多參與內地市場發展的建議。新修訂的開放重點，在不少重要服務貿易領域例如金融、法律、建築及相關工程、檢測認證、電視、電影、旅遊等都增添開放措施。

信報報導，包括讓香港服務提供者可更容易在內地設立企業和發展業務，更多香港專業人士可在內地取得執業資格，以及更多優質的香港服務可提供予內地市場。

開放措施，包括就企業的設立取消或放寬股權比例、資本要求、業務範圍限制；就香港專業人士提供服務放寬資質要求；及就香港服務輸出內地市場放寬數量和其他限制。

修訂協議在粵港澳大灣區的珠三角九市，進行先行先試開放措施。例如在旅遊服務方面，優化由香港入境的外國旅遊團進入珠三角地區和汕頭市停留144小時免辦簽證政策、增加入境口岸、擴大停留區域等。

金融服務方面，包括支援內地保險公司在香港市場發行巨災債券，放寬相關限制以助力香港保險和債券市場的發展。