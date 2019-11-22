美通過港人權法案 王毅批干涉

香港反送中抗爭愈演愈烈，美國眾議院送交「香港人權與民主法案」等兩法案至白宮。（美聯社） 分享 facebook

美國聯邦參議院十九日通過參院版「香港人權與民主法案」與「保護香港法案」，眾議院廿日隨即採用參院版本並通過，將法案送交川普簽署。

路透引述知情人士說法，預計川普將會簽署國會所通過支持香港示威者的法案，但這位人士未透露川普何時簽署。

對於中方揚言將採取有力措施予以堅決反制，參院外委會亞太小組主席賈德納廿日在國會受訪指出，美方只是要求中方遵守協議，中方卻要反制自己所同意的事，真是荒謬；賈德納說，「中國，你要說話算話。」美方只要求如此。

賈德納並表示，他認為眾院和參院都大力支持這項法案，總統也將會支持；這向所有香港示威者傳遞一個很好的訊息，即美方將捍衛民主、自由，以及美國和香港共享的價值。

中共外交部長王毅昨天在北京會見到訪的前美國國防部長柯恩表示，美方部分政要抹黑、攻擊、詆毀中國，甚至幾乎到瘋狂程度。情況持續下去，對雙方都不利。

王毅表示，所謂「人權與民主法案」，企圖以一國國內法干涉別國內政，何談民主？無視香港違法暴力行徑造成的破壞，何談人權？這一法案實際上發出了縱容暴力犯罪分子的錯誤信號。他說，中方絕不會允許任何破壞香港繁榮穩定、破壞「一國兩制」的企圖得逞。