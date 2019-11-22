親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美通過港人權法案 王毅批干涉

2019-11-22 00:00聯合報 華盛頓記者張加、記者賴錦宏／連線報導

香港反送中抗爭愈演愈烈，美國眾議院送交「香港人權與民主法案」等兩法案至白宮。（美...
香港反送中抗爭愈演愈烈，美國眾議院送交「香港人權與民主法案」等兩法案至白宮。（美聯社）
分享

美國聯邦參議院十九日通過參院版「香港人權與民主法案」與「保護香港法案」，眾議院廿日隨即採用參院版本並通過，將法案送交川普簽署。

路透引述知情人士說法，預計川普將會簽署國會所通過支持香港示威者的法案，但這位人士未透露川普何時簽署。

對於中方揚言將採取有力措施予以堅決反制，參院外委會亞太小組主席賈德納廿日在國會受訪指出，美方只是要求中方遵守協議，中方卻要反制自己所同意的事，真是荒謬；賈德納說，「中國，你要說話算話。」美方只要求如此。

賈德納並表示，他認為眾院和參院都大力支持這項法案，總統也將會支持；這向所有香港示威者傳遞一個很好的訊息，即美方將捍衛民主、自由，以及美國和香港共享的價值。

中共外交部長王毅昨天在北京會見到訪的前美國國防部長柯恩表示，美方部分政要抹黑、攻擊、詆毀中國，甚至幾乎到瘋狂程度。情況持續下去，對雙方都不利。

王毅表示，所謂「人權與民主法案」，企圖以一國國內法干涉別國內政，何談民主？無視香港違法暴力行徑造成的破壞，何談人權？這一法案實際上發出了縱容暴力犯罪分子的錯誤信號。他說，中方絕不會允許任何破壞香港繁榮穩定、破壞「一國兩制」的企圖得逞。

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

安撫反送中！陸服貿市場 擬對港大幅開放

2019-11-22 00:00

港警心理戰 周杰倫音樂攻理大

2019-11-22 00:00

12歲少年 噴漆罵警被逮

2019-11-22 00:00

香港法案送白宮 美國會議員促川普速簽署

2019-11-22 00:52

民陣快閃連發 促128港民大集會

2019-11-22 00:00

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

香港法案是否影響貿易協議 北京：盼美相向而行

2019-11-21 22:07

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

港府要求暫續執行反蒙面法 法官押後裁決

2019-11-21 20:17

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

美國會香港法案送進白宮 待川普簽署

2019-11-21 14:35

美國會待審涉中法案 逾150件

2019-11-21 14:33

香港理大仍有近百示威者 多人情緒崩潰

2019-11-21 14:03

理大學生會稱近60人仍留守 所有人進出校園需登記

2019-11-21 13:38

反送中無辜傷亡者…「救李伯 撐羅伯」8小時募200萬善款

2019-11-21 13:05

U值媒／如需去香港 防毒用品怎麼買安全？

2019-11-21 12:38

韓聯社稱 赴港韓國遊客較示威前大減九成

2019-11-21 12:31

美參眾兩院通過香港民主法案 港府斥無助香港局勢降溫

2019-11-21 12:15

卜睿哲：我們可能正在見證香港特殊地位的終結

2019-11-21 11:49

理大情況差到難以想像 有人腹瀉發燒

2019-11-21 09:51

浴火香港 六四重演？中共打開的潘朵拉盒子

2019-11-21 09:50

理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫

2019-11-21 09:48

千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？

2019-11-21 09:30

美國眾議院幾乎一致通過香港法案 誰投下孤獨的反對票？

2019-11-21 07:50

國會火速通過！香港法案送白宮 待川普簽署

2019-11-21 06:30

助反送中無辜傷亡者 8小時募得200萬人民幣

2019-11-21 01:00

理工大學內受困台籍高中生 已平安返家

2019-11-21 00:48

上百示威者留守理大 港警稱不會強攻

2019-11-21 00:44

美參院2法案挺香港 川普顧貿易戰或挺抗爭？壓力大增

2019-11-21 00:36
看更多

熱門文章

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

2019-11-21 13:56

美國眾議院幾乎一致通過香港法案 誰投下孤獨的反對票？

2019-11-21 07:50

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

國會火速通過！香港法案送白宮 待川普簽署

2019-11-21 06:30

香港理大仍有近百示威者 多人情緒崩潰

2019-11-21 14:03

千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？

2019-11-21 09:30

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」

2019-11-21 10:47

父親去世留2大箱遺產 他開心打開卻氣炸

2019-11-21 14:59

理大情況差到難以想像 有人腹瀉發燒

2019-11-21 09:51

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

理大學生會稱近60人仍留守 所有人進出校園需登記

2019-11-21 13:38

影／把蟑螂送上3萬公尺太空 最後結果讓他「意外」

2019-11-21 09:35

理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫

2019-11-21 09:48

一鼓作氣對台動武？顏擇雅：會為中國帶來過多動亂因素

2019-11-21 10:28

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

卜睿哲：我們可能正在見證香港特殊地位的終結

2019-11-21 11:49

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

2019-11-21 11:00

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

國台辦批賴清德 企圖炒作升高兩岸對立

2019-11-21 10:29

紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00

休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

2019-11-21 10:10

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

王岐山：大陸仍面臨非常嚴峻的內外挑戰

2019-11-21 11:40

一艘台籍貨船閩江口水域沉沒 2台灣船員失蹤

2019-11-21 10:41

美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍

2019-11-21 05:00

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

王毅斥美國政要抹黑中國幾乎達瘋狂程度

2019-11-21 14:33

反送中無辜傷亡者…「救李伯 撐羅伯」8小時募200萬善款

2019-11-21 13:05

有錢可胡作非為？王丹：中共政權不知西方國家仍有底線

2019-11-21 10:47

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top