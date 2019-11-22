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陸港經貿

安撫反送中！陸服貿市場 擬對港大幅開放

2019-11-22 00:00聯合報 記者戴瑞芬／綜合報導

香港反送中示威持續，北京釋利多安撫。圖為街頭港警。（美聯社）
香港反送中示威持續，北京釋利多安撫。圖為街頭港警。（美聯社）
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香港特區政府與大陸商務部廿一日簽署「大陸與香港關於建立更緊密經貿關係的安排（ＣＥＰＡ）」協議修訂，進一步大幅開放香港對大陸服務貿易市場准入。在香港反送中運動正熱之際，北京釋出惠港利多，政策安撫不言而喻。

這次ＣＥＰＡ服貿協議再修訂，涉及金融、法律、建築及相關工程、檢測認證、電視、電影、旅遊等，修訂重點，包括取消或放寬企業股權比例、資本要求、業務範圍的限制；放寬專業人士和香港企業進入大陸市場的資格要求；以及放寬香港服務輸出大陸市場的數量和限制。ＣＥＰＡ修訂協議將從明年六月一日起上路。

大陸商務部副部長王炳南赴港出席簽署儀式時強調，中央政府堅決貫徹一國兩制方針，堅定支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，發展經濟、改善民生。

王炳南表示，有中央的堅定支持，特區政府的積極作為，香港廣大同胞的團結一致，香港一定能夠渡過當前的難關。他還表示，中國始終是香港堅強的後盾，不僅是香港抵禦風險，戰勝挑戰的底氣所在；亦是香港探索發展新路徑，尋找發展新動力，開拓發展新空間的機遇所在。

ＣＥＰＡ協議是在二○○三年大陸對香港、澳門特區政府簽署的大陸第一個自由貿易協議，無ＦＴＡ之名，卻有ＦＴＡ之實，且是自由化程度最高的ＦＴＡ，被視為一國兩制方針實踐。尤其是香港ＣＥＰＡ簽署，服務貿易為主要特色，更歷經多輪補充協議。

ＣＥＰＡ再修訂，特別強調是回應香港業界期望更多參與大陸市場發展的建議。新修訂的開放重點，在不少重要服務貿易領域例如金融、法律、建築及相關工程、檢測認證、電視、電影、旅遊等都增添開放措施。

信報報導，包括讓香港服務提供者可更容易在大陸設立企業和發展業務，更多香港專業人士可在內地取得執業資格，以及更多優質的香港服務可提供予大陸市場。

開放措施，包括就企業的設立取消或放寬股權比例、資本要求、業務範圍限制；就香港專業人士提供服務放寬資質要求；及就香港服務輸出內地市場放寬數量和其他限制。

修訂協議在粵港澳大灣區的珠三角九市，進行先行先試開放措施。例如在旅遊服務方面，優化由香港入境的外國旅遊團進入珠三角地區和汕頭市停留一百四十四小時免辦簽證政策、增加入境口岸、擴大停留區域等。

金融服務方面，包括支援大陸保險公司在香港市場發行巨災債券，放寬相關限制以助力香港保險和債券市場的發展。

反送中香港禁蒙面法

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