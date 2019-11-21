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離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18德國之聲 德國之聲

Thomas離開理大之後，反復想著，如果自己能跑得更快一點，或許就不需要跟警方「自首」了。

他告訴德國之聲，離開理大後，不停的被內疚感折騰著。

Thomas是一個急救員。在星期六，他聽聞理大的情況很嚴重，跟著伙伴進去做急救。但是星期天晚上，警察包圍了理大。原本一起進來的同伴大多想趁還安全的時候趕快撤出理大，但他自己堅持要留。「那時我的心態是想多留一晚，多救一個人就多一個，才決心留下。」所以他自己分了一個小隊，跟其他幾個急救員繼續留了下來。

但是，情勢卻逐漸不樂觀。「病人情況愈來愈嚴重，裡面物資也愈來愈短缺，食物跟水也都短缺。由於很多急救員都被捕，我感覺再接收病人下去也不是辨法。」所以，在他一邊幫別人逃走的時候，自己也盤算著想用什麼路線逃走。

他試過各種路線：他沿著火車路軌跑，如果跑到閘門有機會搭上家長車，但卻失敗了。他想要跟大家一樣透過繩索逃脫，但是排隊沒輪到他。有一次，他從Z Core那邊的小路沿著山坡跑，如果他跑得快一點，出大馬路就有機會上家長車走。沒想到他一爬上山坡，就看到警察在用大手電筒往山坡照，他轉身要躲，就沿著山坡滑下去，扭傷了腳。

逃回學校之後，發現自己的膝蓋腫了起來，之後的行動能力也越來越差，跑不動了。

「受傷之後，我跟幾個朋友一起躲進一個教學大樓裡面，電話又快沒有電，與外界失聯。 」他回憶起來餘悸猶存：「那時候Z Core不斷傳聞速龍要進去大樓掃蕩。當時真的很害怕，怕突然遇上警察被打死都沒有人知道。我在大樓裡面待了一個小時，心思很混亂，很怕警察會進來打我們，極度絕望。 」

幾次逃跑失敗之後，他感受到周圍的人士氣越來越低落。一開始，外面的示威者想要攻進來救人，大家還會意志高昂的喊口號。 但是之後，隨著越來越多人被捕、受傷，開始有人說，寧願自首，也不想要留在這麼高壓的地方。就連他自己也萌生一樣的念頭：「我的職責是想救人，但為何最後連我也好像戰爭罪犯一樣，被追殺到這個地步？」

11月19日凌晨，多位中學校長與教育界人士與警方協調之後進入理大，告訴群眾，18歲以下者可以不用被拘捕，向警察登記之後就可以離開。Thomas最後決定跟中學校長離開。

他拖著受傷的腳，一跛一拐的到了警察面前。校長叮嚀說，記得把裝備清掉再走。跟警察登記完了，警察拍拍肩膀跟他說「好好讀書」。

「我聽到的時候覺得好諷刺。 要走的時候，有其他示威者問我們為什麼要走，我已經有點內疚。出來之後內疚感更大，反覆問自己為甚麼要屈服？留下數據，證明我留守過，好像是我做錯了什麼。就好像是向權勢屈服了。很不甘心，好像認輸了。」

他努力消化這種心情，希望把它轉換成積極的動力：「我們其實還沒輸的。始終保住這條命，春風吹又生。這次是一種恥辱，但我不會忘記這種恥辱，這是讓你更加會出來抵抗權勢的動力。」

在德國之聲完成採訪之後，香港媒體報導，20日晚上9點多，最後一批共7位急救員撤出理大。同18歲以下的人相同，警方只要求他們登記數據就放行，之後他們也沒有接到警察的聯絡。這也意味著，留在理大內的人若受傷，可能不再能及時得到專業治療。

另一方面，先前跟警方登記數據離開的未成年人，將來是否會被政府追究責任，也還是未知數。20日晚上，保安局局長李家超用「自首」形容未成年人登記數據的行為，還提醒說只要有破壞就構成暴動罪，引發中學校長批評違反承諾，要求改用「登記數據」的措辭形容未成年人的狀況。

Thomas最後想告訴還留在裡面的人：「如果你真的走投無路才屈服。不要輕易心理崩潰，我自己都很不甘心選擇離開，如果有能力，應該嘗試所有方法才離開。堅持留守，他們也不敢攻進來。」

Thomas今年18歲，明年要考大學。雖然老師勸他不要再出去，但他自己認為急救員很重要，未來還是會繼續上街。他說：「我覺得理大這一役不會讓運動走下坡，但是需要一段時間讓勇武恢復。這次實在元氣大傷。」

11月21日，星期四，香港理工大學被圍進入第五天。媒體上有關消息已經越來越悲觀。陸續有人因為身體不適需要急救，經勸導才離開理大。

財政司司長前政治助理羅永聰21日出席港台節目表示，理大內部情況「差到難以想象」，不僅食堂傳出異味、有人腹瀉發燒，圖書館也滿目瘡痍，四處漏水。他分享道，現在還留在理大內的人很多人感到「離開會對不起手足」，或者擔心監禁十年的風險。

反送中抗爭延燒至校園，理大的抗爭仍然持續中。 路透社
反送中抗爭延燒至校園，理大的抗爭仍然持續中。 路透社
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本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港香港理工大學

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