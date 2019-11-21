兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07 德國之聲 德國之聲



美國參眾兩院先後通過兩項支持香港示威者的決議之後，只待總統川普簽署之後既可以法律形式生效。

這兩項法案，一是《香港人權與民主法案》，另一項法案則是《香港保護法》，後者禁止美國向香港當局出口催淚彈、胡椒噴霧和橡皮子彈等人群控制產品。

下一步會怎樣？

路透社分析認為，一旦川普在這兩份法案文件上簽了字，美國國務院就有義務每年向國會提交報告，確認香港自治地位仍滿足1992年《香港政策法》的規定，香港才能繼續從美國那裡獲得特殊貿易待遇。而這一待遇對於香港作為世界金融中心的地位來說具有一定的重要意義。

《香港人權與民主法案》生效之後，對香港人權侵害事件負有責任的官員也將受到相應的制裁。儘管很多人認為，這部法案的象徵意義大於實際作用，但是路透社的分析認為，它有可能會從本質上改變美國和香港之間的關係。

根據1992年《香港政策法》，香港在貿易、運輸等領域被美國視為和中國大陸不同的特殊地位。但是如果總統認定，這個特別行政區已經「不具備充分的自治地位」，就有權簽署一份行政令，中止香港的特殊待遇。

但是如果《香港人權與民主法案》經總統簽署生效後，香港的「充分自治地位」將會受到更為嚴密的審核。

香港面臨何種影響？

從經濟角度來看，香港之所以具有國際金融中心的特殊地位，就是因為它被視為與中國大陸區別開來的單獨關稅和貿易區域。拿中美貿易戰來說，美國針對中國的懲罰性關稅就不會適用於從香港出口到美國的產品。

但是在《香港人權與民主法案》生效之後，一旦香港的特殊地位被取消，那麼它從美國海關的角度來看，就被視為又一個中國貿易口岸，從香港出口的商品將會被征收和內地口岸出口商品同樣的關稅。那些原本在香港以中間貿易和轉運業務為主要盈利來源的企業，將面臨生計困難，可能不得不將業務轉移到其它地區。

根據美國貿易代表處的官方統計，2018年美國和香港之間的貿易總額估計在673億美元左右，美方有338億美元的貿易順差--這一數字超過美國對任何一個國家或地區的出超。

香港美國商會已經表示，香港地位如果發生任何變化，「不僅會導致美國在港的貿易和投資活動降溫，而且也會給香港在全球經濟中倍受信賴的形象帶來消息影響」。

中美貿易協議會不會因此「翻船」？

《香港人權與民主法案》和《香港保護法》在國會兩院通過，已經激怒了北京。中國外交部批評華盛頓「公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關系基本準則」。

而如果這兩部法案經過川普簽字而生效，恐怕會使得中美兩國之間的關係更加緊張，甚至有可能影響到兩國貿易協議的達成。至於中方是否會以此為借口退出貿易談判，拒絕達成貿易協議，目前還不得而知。

關於中美貿易談判的進展，目前仍有各種不同的說法。據路透社報道，中國商務部發言人高峰周四表示，雙方團隊「將繼續保持密切溝通，關於協議磋商的細節，目前沒有更多信息可以透露」。他沒有正面回答兩國是否能在年內達成第一階段協議的問題。

美國參眾兩院先後通過兩項支持香港示威者的決議之後，只待總統川普簽署之後既可以法律形式生效。 美聯社 分享 facebook

雨涵/樂然（路透社、美聯社等）

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