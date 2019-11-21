親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

核電「萬靈丹」？韓國瑜不合時宜的能源政策

批韓遭國民黨開除黨籍 李正皓披橘袍選新北中和立委

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07德國之聲 德國之聲

美國參眾兩院先後通過兩項支持香港示威者的決議之後，只待總統川普簽署之後既可以法律形式生效。

這兩項法案，一是《香港人權與民主法案》，另一項法案則是《香港保護法》，後者禁止美國向香港當局出口催淚彈、胡椒噴霧和橡皮子彈等人群控制產品。

下一步會怎樣？

路透社分析認為，一旦川普在這兩份法案文件上簽了字，美國國務院就有義務每年向國會提交報告，確認香港自治地位仍滿足1992年《香港政策法》的規定，香港才能繼續從美國那裡獲得特殊貿易待遇。而這一待遇對於香港作為世界金融中心的地位來說具有一定的重要意義。

《香港人權與民主法案》生效之後，對香港人權侵害事件負有責任的官員也將受到相應的制裁。儘管很多人認為，這部法案的象徵意義大於實際作用，但是路透社的分析認為，它有可能會從本質上改變美國和香港之間的關係。

根據1992年《香港政策法》，香港在貿易、運輸等領域被美國視為和中國大陸不同的特殊地位。但是如果總統認定，這個特別行政區已經「不具備充分的自治地位」，就有權簽署一份行政令，中止香港的特殊待遇。

但是如果《香港人權與民主法案》經總統簽署生效後，香港的「充分自治地位」將會受到更為嚴密的審核。

香港面臨何種影響？

從經濟角度來看，香港之所以具有國際金融中心的特殊地位，就是因為它被視為與中國大陸區別開來的單獨關稅和貿易區域。拿中美貿易戰來說，美國針對中國的懲罰性關稅就不會適用於從香港出口到美國的產品。

但是在《香港人權與民主法案》生效之後，一旦香港的特殊地位被取消，那麼它從美國海關的角度來看，就被視為又一個中國貿易口岸，從香港出口的商品將會被征收和內地口岸出口商品同樣的關稅。那些原本在香港以中間貿易和轉運業務為主要盈利來源的企業，將面臨生計困難，可能不得不將業務轉移到其它地區。

根據美國貿易代表處的官方統計，2018年美國和香港之間的貿易總額估計在673億美元左右，美方有338億美元的貿易順差--這一數字超過美國對任何一個國家或地區的出超。

香港美國商會已經表示，香港地位如果發生任何變化，「不僅會導致美國在港的貿易和投資活動降溫，而且也會給香港在全球經濟中倍受信賴的形象帶來消息影響」。

中美貿易協議會不會因此「翻船」？

《香港人權與民主法案》和《香港保護法》在國會兩院通過，已經激怒了北京。中國外交部批評華盛頓「公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關系基本準則」。

而如果這兩部法案經過川普簽字而生效，恐怕會使得中美兩國之間的關係更加緊張，甚至有可能影響到兩國貿易協議的達成。至於中方是否會以此為借口退出貿易談判，拒絕達成貿易協議，目前還不得而知。

關於中美貿易談判的進展，目前仍有各種不同的說法。據路透社報道，中國商務部發言人高峰周四表示，雙方團隊「將繼續保持密切溝通，關於協議磋商的細節，目前沒有更多信息可以透露」。他沒有正面回答兩國是否能在年內達成第一階段協議的問題。

美國參眾兩院先後通過兩項支持香港示威者的決議之後，只待總統川普簽署之後既可以法律...
美國參眾兩院先後通過兩項支持香港示威者的決議之後，只待總統川普簽署之後既可以法律形式生效。 美聯社
分享

雨涵/樂然（路透社、美聯社等）

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港香港人權與民主法案保護香港法案

相關新聞

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

美國會香港法案送進白宮 待川普簽署

2019-11-21 14:35

美國會待審涉中法案 逾150件

2019-11-21 14:33

香港理大仍有近百示威者 多人情緒崩潰

2019-11-21 14:03

理大學生會稱近60人仍留守 所有人進出校園需登記

2019-11-21 13:38

反送中無辜傷亡者…「救李伯 撐羅伯」8小時募200萬善款

2019-11-21 13:05

U值媒／如需去香港 防毒用品怎麼買安全？

2019-11-21 12:38

韓聯社稱 赴港韓國遊客較示威前大減九成

2019-11-21 12:31

美參眾兩院通過香港民主法案 港府斥無助香港局勢降溫

2019-11-21 12:15

卜睿哲：我們可能正在見證香港特殊地位的終結

2019-11-21 11:49

理大情況差到難以想像 有人腹瀉發燒

2019-11-21 09:51

浴火香港 六四重演？中共打開的潘朵拉盒子

2019-11-21 09:50

理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫

2019-11-21 09:48

千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？

2019-11-21 09:30

美國眾議院幾乎一致通過香港法案 誰投下孤獨的反對票？

2019-11-21 07:50

國會火速通過！香港法案送白宮 待川普簽署

2019-11-21 06:30

助反送中無辜傷亡者 8小時募得200萬人民幣

2019-11-21 01:00

理工大學內受困台籍高中生 已平安返家

2019-11-21 00:48

上百示威者留守理大 港警稱不會強攻

2019-11-21 00:44

美參院2法案挺香港 川普顧貿易戰或挺抗爭？壓力大增

2019-11-21 00:36

美參院2法案挺香港 陸學者：北京會強硬回擊美方

2019-11-21 00:29

美參院通過2香港法案 陸7機構接力抗議

2019-11-21 00:18

反映對人權法不滿 中國駐港代表召見美代表

2019-11-20 23:55

理大留守者人人想要牙刷 雜物堆中找過期蛋糕充飢

2019-11-20 21:37

日本驚見聲援香港祈願板遭破壞 還寫下仇恨字眼

2019-11-20 20:49

香港抗爭不斷 宗教自由恐不保

2019-11-20 19:53

胡錫進倡議就23條立法 防美以極端手段介入香港

2019-11-20 19:00

港警圍堵逼降 理大校長：仍有100人留守校園

2019-11-20 18:32

嫖娼或示威人士？鄭文傑稱被陸拘禁期間受酷刑

2019-11-20 18:29

曾鈺成進理大救出朱媛 否認是前國務院總理朱鎔基孫女

2019-11-20 18:02

美參院通過港人權法案 外交部：北京應回應民意期待

2019-11-20 17:16
看更多

熱門文章

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

2019-11-21 13:56

美國眾議院幾乎一致通過香港法案 誰投下孤獨的反對票？

2019-11-21 07:50

國會火速通過！香港法案送白宮 待川普簽署

2019-11-21 06:30

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

不利統一原因何在？國台辦前副主任：台灣年輕一代

2019-11-20 22:22

香港理大仍有近百示威者 多人情緒崩潰

2019-11-21 14:03

千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？

2019-11-21 09:30

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」

2019-11-21 10:47

父親去世留2大箱遺產 他開心打開卻氣炸

2019-11-21 14:59

理大情況差到難以想像 有人腹瀉發燒

2019-11-21 09:51

最早實施一國兩制 達賴喇嘛談西藏慘痛經歷

2019-11-20 22:11

理大學生會稱近60人仍留守 所有人進出校園需登記

2019-11-21 13:38

理大留守者人人想要牙刷 雜物堆中找過期蛋糕充飢

2019-11-20 21:37

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

影／把蟑螂送上3萬公尺太空 最後結果讓他「意外」

2019-11-21 09:35

理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫

2019-11-21 09:48

東旭光電爆人民幣20億元債券違約 旗下紛紛停牌

2019-11-20 21:35

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

日本驚見聲援香港祈願板遭破壞 還寫下仇恨字眼

2019-11-20 20:49

一鼓作氣對台動武？顏擇雅：會為中國帶來過多動亂因素

2019-11-21 10:28

鄭文傑遭刑求逼供 陸網友要公安公布罪證反擊

2019-11-20 22:20

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

卜睿哲：我們可能正在見證香港特殊地位的終結

2019-11-21 11:49

耿爽以「熟悉的回答」回應美國涉港法案

2019-11-20 20:46

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

2019-11-21 11:00

美參院通過2香港法案 陸7機構接力抗議

2019-11-21 00:18

國台辦批賴清德 企圖炒作升高兩岸對立

2019-11-21 10:29

休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

2019-11-21 10:10

助反送中無辜傷亡者 8小時募得200萬人民幣

2019-11-21 01:00

王岐山：大陸仍面臨非常嚴峻的內外挑戰

2019-11-21 11:40

上百示威者留守理大 港警稱不會強攻

2019-11-21 00:44

美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍

2019-11-21 05:00

一艘台籍貨船閩江口水域沉沒 2台灣船員失蹤

2019-11-21 10:41

美參議院通過涉港法案 大陸三家官媒齊發文批評

2019-11-20 21:05

反送中無辜傷亡者…「救李伯 撐羅伯」8小時募200萬善款

2019-11-21 13:05

王毅斥美國政要抹黑中國幾乎達瘋狂程度

2019-11-21 14:33

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

有錢可胡作非為？王丹：中共政權不知西方國家仍有底線

2019-11-21 10:47

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top