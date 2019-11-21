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理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫

2019-11-21 09:48香港01 梁煥敏

11月20日晚，最後一批義務急救員撤離前，仍幫校內留守的示威者包紮傷口。（李澤彤...
11月20日晚，最後一批義務急救員撤離前，仍幫校內留守的示威者包紮傷口。（李澤彤攝）
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週二（19日）晚上20多名義務急救員撤離香港理工大學後，最後留守的7名義務急救員，亦決定在理大留守5天4夜後撤離，意味著校內的急救區，將難以為留守示威者即時處理傷勢。

趙先生本身為外科牙醫醫生，無奈地指團隊中有4人受傷，此刻驟然離開心情忐忑難過，亦為留守示威者講解好基本知識，「有人已經發燒，又不肯處理，加上環境太惡劣，我怕過多一個禮拜會爆瘟疫。」他直言理大的衛生環境以及留守示威者的心理狀態，遠比中大差。

中大人人有希望 理大留守示威者感絕望

最後7名義務急救員，週三（20日）晚上聯同醫學界立法會議員陳沛然、教育界立法會議員葉建源一同離開理大，意味校內已再沒有義務急救小組為留守示威者處理傷口。

本身為牙醫的趙先生為留守最後一秒的醫生，他曾在中大激烈衝突後在校內幫手，但他說理大的衛生環境和留守人士的心理狀態，均比中大差：「中大（急救站）環境專業得多，人人好有希望；理大環境愈來愈差，餐廳、廁所很恐怖，有傷口就慘，更重要是他們已經很絕望。」

曾有示威者逃離從六米高跌下 嚴重骨折

趙先生留守4天，處理過數十個個案，當中10個最嚴重。週一（18日）晚上，有示威者嘗試游繩逃走，一人於6公尺高的地方墜下，左手嚴重骨折，右手的傷口很深，趙先生說當時和其他義務急救員急著去救治，受到警察阻撓和指罵後，才獲准救援，傷者最終被送上救護車。

其他逃走的示威者亦有不同程度的受傷，趙先生說：「我們去救助時都撞到瘀傷，很多女孩子都很勇敢、不怕骯髒，很難想像香港會變得如此。很多時候救人都受傷，但無所謂，我們不介意。我們都傻傻地。」

義務急救亦多處受傷

眼前所見，趙先生左腿有傷，褲子也破爛了，他笑説，「做這麼多年都未試過如此『爛身爛世』，但不要緊，這裏真的是要救人。身邊這麼多急症，很多東西要應變、要好急。」

他又説留守示威者的傷痕，不只有身體，還有心靈，「還有100多人在裡面，他們很絕望、軟弱，有點撐不住。我唯有傳話告訴他們『堅強點』。在此刻，有些年輕人連我們救護都信不過，有需要不敢出聲，信任度很低。」

希望幫到最後

趙先生留下資料，望留守示威者，在有需要時找他，必要時再嘗試進入理大協助。

過去4天，趙先生一共只睡了10小時，他坦言要回家洗澡，吃頓豐富晚餐，強調如要行動會再上場，「我現在救人時，都跑快了很多，肚腩也小了，很多香港人在這幾個月都跑了很多。之後我會再幫忙，我這樣傻，希望可以幫到最後。」

撤離後若需急救 或求助紅十字會等組織

週三（20日）晚上9時許，最後一批7位義務急救員撤離。陪同他們離開的教育界立法會議員葉建源成，他們與昨日第一批離開約30名義務急救撤離的情況相似，與18歲以下人士處理方式接近，登記個人資料、拍照、搜查隨身物品，之後就可以回家。葉認為，因為他們在這個地方是幫忙做緊急，暫時未聽過昨日離開的人，接過警方的電話。

葉建源稱，可能有個別留守校園的人，有急救牌，目前有紅十字會醫療服務提供，聖約翰救傷隊、消防救護等，亦將電話號碼留下，有需要的人可以聯絡。志願在校內的義務救傷隊，大致上已經離開。他強調，並非最後機會讓義務急救員撤離，只是他們希望今晚離開，因此陪同，並無說服走或留。

他表示明日會繼續到理大，協助任何想離開的人，律師團隊亦會準備，相信議員、校長亦願意到校內陪同想離開的人。他指今日每小時都有消息，一兩位同學選擇離開，暫時無統計今日離開人數。

延伸閱讀：

【11.19．理大】宣布撤離後一度再現催淚彈　急救員：救埋呢轉！

【11.19理大】物資短缺　數十義務急救員撤離　登記身份後無被捕

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港理工大學中文大學

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