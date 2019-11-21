美國眾議院幾乎一致通過 誰投下孤獨的反對票？

2019-11-21 07:50 聯合新聞網 撰文／梁凱怡



香港抗爭局勢止不住，美國眾議院通過「香港人權與民主法案」，送交總統川普簽署。圖為19日企圖逃離香港理工大學的抗議者被港警逮捕。 路透 分享 facebook

美國眾議院11月20日表決通過參議院版本的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），最終獲417票贊成、1票反對大比數通過。法案之前一直獲兩黨一致支持，到底是誰投下孤獨的反對票？

美國有線新聞網絡（CNN）記者伯德（Haley Byrd）指，投下反對票的是共和黨肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）。伯德引述馬西表示，他90%同意法案，不過不曾投票支持制裁一個主權國家。

Massie tells me of his vote against the Hong Kong Human Rights and Democracy Act: “I agreed with 90% of that bill, but I’ve never voted for sanctions against a sovereign country.” — Haley Byrd (@byrdinator) 2019年11月20日

法新社記者坦登（Shaun Tandon）形容，對於美國外交政策，馬西提倡較少干預主義。

Sole member of Senate or House to vote against Hong Kong Human Rights and Democracy Act - Rep. Thomas Massie (R-KY), advocate of less interventionist US foreign policy — Shaun Tandon (@shauntandon) 2019年11月20日

眾議院通過《香港人權與民主法案》後，如果總統川普簽署正式成為法律，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格。法案也讓美國得以制裁在香港違反人權的官員。法案由共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）推動。

《保護香港法案》則列明禁止向香港警察出口特定的人群管制工具，包括催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電槍。法案由民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）推動。

白宮未回應川普會否簽署法案。有美國官員最近指，暫時仍未有決定，不過由於法案於共和黨掌控的參議院獲一致通過，川普要否決法案亦有難度。

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【香港人權與民主法案】 《人民日報》：干涉中國內政的廢紙一張

文章授權轉載自《香港01》