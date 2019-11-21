美參院2法案挺香港 川普顧貿易戰或挺抗爭？壓力大增

2019-11-21 00:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



美國參議院通過2項香港法案，讓川普（左）面臨壓力。 （美聯社） 分享 facebook

繼美國國會眾議院上月中通過「香港人權民主法案」後，參議院也於十九日通過法案。和香港人權問題相比，美陸貿易戰才是美國總統川普的優先事項，且川普迄今仍未曾明言支持香港抗爭者，香港法案的通過，讓川普面臨壓力。

白宮迄今尚未回應香港法案通過一事。一名匿名的美國官員說，白宮尚未做出決定，不過這項法案在共和黨和民主黨分別掌握的參眾兩院都是無異議通過，川普就算行使總統的否決權，不簽署法案退回國會，法案退回到國會，可能依舊過關。

眾院於上月十六日表決通過「香港人權民主法案」，雖然部分內容及用字和參院版本不同，但核心要點相同，要協調並通過兩院版並不難。這項法案也展現共和黨和民主黨少見的合作，可見在對抗中國大陸的政策上，至少兩黨看法一致。

川普是否會簽署法案表態支持香港，令人懷疑。今年八月談到美陸貿易戰時，川普隔空呼籲北京當局，以人道方式妥善處理香港問題，「香港發生任何不好的事」都將傷害雙方的貿易談判進程。

不過，川普提及香港反送中抗爭時使用「暴動」一字，透露他對香港問題的看法。香港法案也可能成為白宮幕僚角力戰，力主「法案將破壞貿易談判」的一方和「是時候表態支持香港並批判大陸」的一方可能爆發激烈爭辯。