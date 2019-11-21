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理工大學內受困台籍高中生 已平安返家

2019-11-21 00:48聯合報 記者許依晨／綜合報導

香港警察在理工大學內逮捕學生。 （法新社）
香港警察在理工大學內逮捕學生。 （法新社）
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台灣籍戴姓女高中生受困理大校園，獲准出校後，因年滿十八歲遭香港警署拘留。陸委會昨天表示，廿日凌晨香港警方同意保釋，戴姓學生已在凌晨平安返家，「身心疲累休養中」。

據中央社報導，其母指出，戴姓學生以港幣兩千元保釋，暫時未有控罪，待十二月下旬須回警署報到，並未受到宵禁令或限制出境等條件限制。

反送中香港禁蒙面法

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