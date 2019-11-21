理工大學內受困台籍高中生 已平安返家

相關新聞
美參院通過2香港法案 陸7機構接力抗議2019-11-21 00:18
助反送中無辜傷亡者 8小時募得200萬人民幣2019-11-21 01:00
上百示威者留理大 港警稱不會強攻2019-11-21 00:44
美參院2法案挺香港 川普顧貿易戰或挺抗爭？壓力大增2019-11-21 00:36
美參院2法案挺香港 陸學者：北京會強硬回擊美方2019-11-21 00:29
反映對人權法不滿 中國駐港代表召見美代表2019-11-20 23:55
理大留守者人人想要牙刷 雜物堆中找過期蛋糕充飢2019-11-20 21:37
日本驚見聲援香港祈願板遭破壞 還寫下仇恨字眼2019-11-20 20:49
香港抗爭不斷 宗教自由恐不保2019-11-20 19:53
胡錫進倡議就23條立法 防美以極端手段介入香港2019-11-20 19:00
港警圍堵逼降 理大校長：仍有100人留守校園2019-11-20 18:32
嫖娼或示威人士？鄭文傑稱被陸拘禁期間受酷刑2019-11-20 18:29
曾鈺成進理大救出朱媛 否認是前國務院總理朱鎔基孫女2019-11-20 18:02
美參院通過港人權法案 外交部：北京應回應民意期待2019-11-20 17:16
香港地區大學師生大逃亡 451人申請訪問台大2019-11-20 17:06
與港同行：香港鎮壓關頭 美參院通過「香港法案」2019-11-20 16:45
美通過香港法案 蔡英文：港要恢復 港府須重視港人訴求2019-11-20 15:59
抗議美參院通過香港人權法 中共副外長急召美駐中官員2019-11-20 14:49
陸學者：預估川普會簽署香港法案 對中美關係非常不利2019-11-20 14:35
美參院通過法案 禁售特定軍火給港警2019-11-20 14:23
美參議院通過香港法案 陸嗆：干預內政2019-11-20 14:15
港醫療人員遭逮捕 世界醫學協會：要求港府尊重人權2019-11-20 14:00
香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？2019-11-20 13:24
區選如期舉行？林鄭：主導權不在政府2019-11-20 13:14
黃之鋒獲頒人權獎 申請離港赴英遭拒2019-11-20 13:14
德國之聲訪港示威者：港警施暴是錯 示威者施暴就對嗎？2019-11-20 12:43
還能再見嗎？盤點8間香港大學美景 懷念理大科幻船、中大紅葉湖光2019-11-20 12:00
香港是自由世界的「新柏林」！美參院強通過「護港兩法」2019-11-20 11:55
U值媒／北京對香港「止暴制亂」必將自食惡果2019-11-20 11:38
台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實2019-11-20 11:35
香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義2019-11-20 11:17
大陸全國人大譴責美方 粗暴干涉內政2019-11-20 10:26
中聯辦批美參院：在錯誤道路上越走越遠將自食其果2019-11-20 10:12
香港變局危在旦夕 澳外長籲港府加強獨立調查2019-11-20 09:55
美參院通過香港人權法案 陸批玩弄雙重標準干涉內政2019-11-20 09:47
美參院通過香港人權法案 港府：極度遺憾 有損雙方關係2019-11-20 09:37
全港中招！逾九千發催淚彈恐含戴奧辛 不僅致癌也禍延下一代2019-11-20 09:36
香港今復課 示威者發起「黎明行動」癱瘓交通2019-11-20 09:27
213人理大支援被控暴動罪 港法院今審理2019-11-20 09:20
熱門文章
香港地區大學師生大逃亡 451人申請訪問台大2019-11-20 17:06
香港示威升溫 美參院通過「香港人權與民主法案」2019-11-20 07:13
全港中招！逾九千發催淚彈恐含戴奧辛 不僅致癌也禍延下一代2019-11-20 09:36
不當幫兇！ 美參院法案禁止出售軍火給香港警察2019-11-20 08:08
理大抗爭者陸續離開 廚師堅守：煮到最後一秒、最後一人2019-11-20 09:09
德國之聲訪港示威者：港警施暴是錯 示威者施暴就對嗎？2019-11-20 12:43
火鍋泡腳能排毒減脂？網友吐槽太唬爛 醫師給驚人答案2019-11-20 11:00
港警：截至昨深夜近800人離開理大 近300人未滿18歲2019-11-20 09:03
港警：和平解決理大事件 不進校園無最後期限2019-11-20 19:36
理大校內圖書館滿目瘡痍 警用大光燈掃射阻逃走2019-11-20 09:09
不利統一原因何在？國台辦前副主任：台灣年輕一代2019-11-20 22:22
台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實2019-11-20 11:35
理大留守者人人想要牙刷 雜物堆中找過期蛋糕充飢2019-11-20 21:37
香港今復課 示威者發起「黎明行動」癱瘓交通2019-11-20 09:27
日本驚見聲援香港祈願板遭破壞 還寫下仇恨字眼2019-11-20 20:49
大陸宣布 終止對台灣進口甲乙酮課徵反傾銷稅2019-11-20 18:35
嫖娼或示威人士？鄭文傑稱被陸拘禁期間受酷刑2019-11-20 18:29
東旭光電爆人民幣20億元債券違約 旗下紛紛停牌2019-11-20 21:35
最早實施一國兩制 達賴喇嘛談西藏慘痛經歷2019-11-20 22:11
抗議美參院通過香港人權法 中共副外長急召美駐中官員2019-11-20 14:49
陸學者：預估川普會簽署香港法案 對中美關係非常不利2019-11-20 14:35
摩根大通：中國會是下一個出現零利率的國家2019-11-20 17:53
耿爽以「熟悉的回答」回應美國涉港法案2019-11-20 20:46
鄭文傑遭刑求逼供 陸網友要公安公布罪證反擊2019-11-20 22:20
「涮肉強不強 問問總理李克強」滬涮肉店播歌被罰2019-11-20 14:36
她雙11「爆買1617件貨」！全送完要7小時 快遞哀號：壓力好大2019-11-20 17:04
美參院通過香港人權法案 港府：極度遺憾 有損雙方關係2019-11-20 09:37
港警圍堵逼降 理大校長：仍有100人留守校園2019-11-20 18:32
213人理大支援被控暴動罪 港法院今審理2019-11-20 09:20
潘斯：北京若暴力對待香港抗議 美中很難達成貿易協議2019-11-20 07:38
香港抗爭不斷 宗教自由恐不保2019-11-20 19:53
大陸肉價貴 海底撈漲了2019-11-20 16:19
香港理大未成年人被指自首暴動罪 中學校長詫異2019-11-20 17:11
曾鈺成進理大救出朱媛 否認是前國務院總理朱鎔基孫女2019-11-20 18:02
美參院通過法案 禁售特定軍火給港警2019-11-20 14:23
「南水北調」5年 沿線城市優質變化2019-11-20 04:14
美參議院通過涉港法案 大陸三家官媒齊發文批評2019-11-20 21:05
美通過香港法案 蔡英文：港要恢復 港府須重視港人訴求2019-11-20 15:59
杭州健身女教練失戀半夜痛哭 竟讓9人被抓、2人重傷2019-11-20 17:11
胡錫進倡議就23條立法 防美以極端手段介入香港2019-11-20 19:00
留言