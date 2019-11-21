上百示威者留理大 港警稱不會強攻

2019-11-21 00:44 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港理工大學周遭已被警方控制，清潔工人昨天開始打掃理大周遭道路，警方希望近日恢復紅磡海底隧道交通。 （法新社） 分享 facebook

圍困第四天 不斷有傷者抬出

香港警方包圍香港理工大學示威者昨天進入第四天，約有一百名學生和示威者在校園內留守，校園內條件惡劣，不斷有傷者抬出。警方表示未提校內示威者離開「死線」（最後限期），也沒有強攻校園的計畫。

一名疑似受傷的示威者在醫護人員陪同下，坐著輪椅離開理大。 （歐新社） 分享 facebook

連日來不斷有留守的示威者試圖逃走。昨天早上十時，有三男一女四人在理大外的暢運道天橋下揭開下水道井蓋，將繩放進渠內，隨後有兩名男性示威者從洞口爬出，但被警方發現，六人均被拘捕，警方指其涉及暴動和協助罪犯。另外早前有人在理大外的天橋垂繩逃走，警方共拘捕卅七人。

理大校長 籲示威者速離開

理大學生會會長廖建鈞說，現時尚有一百多人在理大校園內，當中約三、四成是理大學生，他們希望離開，但擔心會被拘留或起訴。他說，校園內食水供應無問題，但食物日見緊絀。

理工大學校長滕錦光昨天下午再次呼籲留在校園的示威者盡快離開，強調離開校園的過程是安全、和平、公平。對於有人使用各種方式，例如爬下水道和垂繩等，他認為不要用危險的方法，沒需要冒險，事情可以用和平的方式解決。

港警重申 和平解決兩原則

香港警察油尖警區指揮官何潤勝說，目前未設定校內人士離開的「死線」，也沒有計畫進入理大。重申警方有兩大原則，希望和平解決，並作靈活彈性處理。

港警：近900人自首 將面臨控罪

理大示威在未化解之際昨天又爆出「自首」風波。港府保安局局長李家超昨天早上說，會以「暴動罪」拘捕所有離開理大的人，又說至今有近九百名在理大的人向警方「自首」，警方其後會作出調查，並對涉事人士予以檢控。

他隨後澄清，十八歲以下離開理大的人士，會登記但不會被捕。港府保安局補充說，「自首」的意思是指「自願將自己交給警方」。

有參與救援的中學校長對李家超的「自首」論，感到愕然及詫異。天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文促請保安局澄清，現時由校長帶離理大校園的未滿十八歲學生，並非自首，亦不會被即時拘捕，他對保安局局長李家超的說法感愕然及詫異。

教育界立法會議員葉建源說，自願離開的十八歲以下人士，並不涉及「自首」等承認控罪的行為。對有傳學生離開後即遭警方上門拘捕，葉建源說並未到任何相關報告，亦不相信會有類似事件發生。

立法會議員區諾軒說，自願離開理大的人士並非全部為示威者，當中包括來自台灣、日本等學生，各地已經留意著香港的人道危機，擔心「自首」的說法會演變成外交風波。

警方大舉逮救援者 單日242人法庭應訊

在自首風波之外，一批試圖救援理工大學的抗爭者，在理工大學附近遭警方大舉拘捕，當中二百四十二名被捕者昨天被帶到法庭應訊，成為反送中運動以來，單日最多被告被帶到法庭應訊之日，但因押送被告時間不一，拖到晚上六點仍未開庭，法院可能漏夜開庭審理，這也創了香港一個紀錄。