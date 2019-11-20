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理大留守者人人想要牙刷 雜物堆中找過期蛋糕充飢

2019-11-20 21:37聯合新聞網 香港01

理大圍城第四日，校園內氣氛更見冷清，人流比昨日更為稀少，記者在學校逗留數小時，僅見留守者零零星星走過，不少留守者因身體不適，召救護車送院。現時校內留守人士或少於100人。而記者觀察到，有部份留守者在理大校內遊走時，都會留意遺留地上的雜物，而且不時翻看，搜尋有用的物資，以應付長期圍困的局面。另外，不少留守者在VA餐聽聚集，惟該處有廚餘未清理，衛生差劣傳酸餿味，有非理大生留守者連日僅靠餅乾及朱古力充飢。

似生存遊戲　怕斷水斷電趕絕留守者

留守者翻雜物搜物資。（香港01鄧栢良攝）
留守者翻雜物搜物資。（香港01鄧栢良攝）
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由於理大校園已被警方圍困四日，校內物資已逐漸減少，倘若圍困日子再長，物資消耗殆盡只是時間問題。其中一個留守者Vic指，現時校園內有點似生存遊戲的情節，因為留守者以小組形式活動，大家要分工合作處理生活問題。他的小組只有兩人，「一個出去搵物資，搜刮物資時要翻開地下的雜物或打開一些背囊。另一個就留意新聞」。他指，現時VA餐廳仍有食物提供，但不少小組在校內預先找物資作儲備，主要以食物優先，其次是電池、充電器、充電線及插頭，因害怕警方未來會斷水斷電，趕絕留守者。

蘋果發黃蛋糕過期不介意　牙刷人人都想要

留守者搜尋物資，以糧食為先。（香港01鄧栢良攝）
留守者搜尋物資，以糧食為先。（香港01鄧栢良攝）
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他今日就找到一袋蘋果、蛋糕、雞湯等，雖然蘋果已有部分發黃，蛋糕亦已過期兩天，但Vic指不會介意，「其實真係好想食水果。」他續指，會留意衫褲襪及毛布等替換衣物，「牙刷人人都想要」，因為之前購買的物資並非用作長期留守抗爭。Vic指，其他人可能幾日無得擦牙，如果找到牙刷都會轉贈他人。

留守者均感到絕望

VA餐廳有廚餘未清理。（香港01黃迪雯攝）
VA餐廳有廚餘未清理。（香港01黃迪雯攝）
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Vic表示，現場留守者均感到絕望，「每日都唔想做嘢，只係不斷留意消息。」他每早起身，第一時間用手機看新聞，留意Telegram或連登的最新資訊，中午就去VA餐廳用饍。夜晚便會減少活動，盡量留在室內，因擔心防暴會趁夜晚闖入拉人打人，「唔係驚死，係驚死咗無人知！」Vic現時每晚都會做live向朋友交代情況，如果無法做直播，朋友就當他已被捕及作跟進。Vic坦言無法估計會被困多久，但認為捱不到或會召白車送院。

餐廳傳酸餿味　有留守者嫌「外來人」多

VA餐廳環境惡劣。（香港01黃迪雯攝）
VA餐廳環境惡劣。（香港01黃迪雯攝）
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因廚餘未清理及衛生環境差劣，VA餐廳位置傳來陣陣酸餿味，但仍有多名留守者聚集及充電，留守者聚集討論去向，有人相擁哭泣。另外，由於多間學校師長到餐廳勸諭留守者，有留守者認為「外來人」多，著其他留守者另覓休息地。

非理大生數日靠餅乾、朱古力充飢

非理大生數日靠餅乾、朱古力充飢。（香港01黃迪雯攝）
非理大生數日靠餅乾、朱古力充飢。（香港01黃迪雯攝）
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一名非理大生留守者向記者問路，並詢問廚房是否有人煮飯，因數天僅靠餅乾及朱古力充飢，不想再吃乾糧，其他留守者建議他到廚房煮食，有留守者表示校園內食物充足，「廚房長期有人，你想食野就會煮比你」。

延伸閱讀：

【11.19．理大】留守者陸續離開　飯堂照開放　廚師：冇心灰意冷

【11.15中大．採訪手記】撤或守？假消息滿天　示威者一度有分歧

文章授權轉載自香港01》

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