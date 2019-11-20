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日本驚見聲援香港祈願板遭破壞 還寫下仇恨字眼

2019-11-20 20:49聯合新聞網 綜合報導

在日本祈願板繪馬上聲援香港卻屢遭破壞。圖擷自京都新聞
在日本祈願板繪馬上聲援香港卻屢遭破壞。圖擷自京都新聞
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香港反送中示威運動越演越烈，有些支持者在日本寺廟或神社的祈願板「繪馬」上寫下「光復香港」、「香港加油」等聲援字樣，卻遭到塗改或破壞，有些繪馬上更寫了「挺港獨死全家」，讓看到的遊客傻眼表示，「明治神宮是個莊嚴、清淨的地方，為什麼會在繪馬上寫仇恨言論？」

根據「京都新聞」今（20日）報導，被破壞的繪馬有些上面用中文寫著「時代革命、光復香港、願港人平安」，有些則以日文寫下「取回香港，革命時刻到來，五個要求，一個也不讓，追究警察過度暴力及濫權責任」。

而受害的寺廟和神社也不只一間，其中包括京都清水寺、奈良春日大社以及大阪豐國神社都慘遭破壞。這些繪馬不是被塗改就是被打了好幾個大叉叉，有些甚至被寫上了「香港是中國的」、「港獨份子死全家，香港是中國的，以前是、現在是、以後也是」、「港獨、台獨份子死全家吧」等仇恨激烈的字眼。

豐國神社的工作人員也發現，有人將與反送中有關的繪馬打破並丟棄在地上，對此神社只好以中、英、日文三種語言發布告示提醒遊客，「請勿在他人的繪馬上隨意塗鴉與惡作劇」。

對此，上個月中旬也遇到類似情形的春日大社表示，繪馬是個人向神明祈願後的獻禮，連寺廟內的神職人員都不能僭越偷看，何況是破壞他人的繪馬，這種行徑「簡直無法想像」。

也有到日本遊玩的台灣遊客看到被損壞的繪馬後在臉書發文表示，「雖然在網路上很常看到，可是實際見到還是很不可思議，明治神宮是個莊嚴、清淨的地方，為什麼會在繪馬上寫仇恨言論？」他更說，「你可以反港獨、反台獨，但這裡不是你們的地盤，這裡是日本，甚至是神社，繪馬更不是用來寫這種東西的。」

以日文寫下「取回香港，革命時刻到來，五個要求，一個也不讓，追究警察過度暴力及濫權...
以日文寫下「取回香港，革命時刻到來，五個要求，一個也不讓，追究警察過度暴力及濫權責任」的繪馬。圖擷自京都新聞
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有許多繪馬都被打了大叉叉。圖擷自京都新聞
有許多繪馬都被打了大叉叉。圖擷自京都新聞
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甚至有許多繪馬被寫上了「死全家」等仇恨的字眼。圖擷自臉書
甚至有許多繪馬被寫上了「死全家」等仇恨的字眼。圖擷自臉書
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反送中香港

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