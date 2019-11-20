香港抗爭不斷 宗教自由恐不保

2019-11-20 19:53 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



香港民眾抗爭活動，已經持續6個月。(Photo by K.rol2007on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 香港政府持續忽視民眾需求，宗教自由恐不保。英國人權團體指出，隨著香港民眾抗爭活動越演越烈，當地政府對暴力持續出現難辭其咎，不過，倘若未來局勢持續失控，恐將危及香港的宗教信仰自由。

據《基督教第一電台》報導，香港監察組織創辦人班羅傑斯指出，「我們當然譴責學生的暴力行為，但我們也了解這是出於絕望與失望，幾個月前抗議活動仍相當和平。」他也表示國際社會有義務介入任何重大人權危機，為人權普世價值發聲。

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羅傑斯表示，「一旦香港整體自由繼續受到侵蝕，不久後宗教自由也將受到影響。一旦香港的生活方式瓦解，教會將會受到直接衝擊，因此，此刻請為香港教會禱告，讓雙方的暴力結束以及和平的政治解決方案能出現。」

稍早英國前下議院議長貝爾考與前外交大臣芮夫金也呼籲香港特首林鄭月娥，應下令香港警方在處理香港理工大學抗爭時作法應有所節制。

據《天主教通訊社》報導，稍早網路上流傳路人拍攝的影片，當中出現至少有4名香港警察進入當地聖十字架堂並強力逮捕示威民眾。對此，天主教香港教區發布聲明稿指出，對於發生這類事情感到遺憾，並且期望香港能盡快恢復平靜。

天主教香港教區輔理主教夏志誠也呼籲基督徒為此禱告，過去他也陪伴抗議者一起禱告，並對於參與抗爭的年輕人安危感到憂心。

自從香港傳出立法允許罪犯遣返回中國後，當地基督徒大多反對該法，擔心中國政府會利用法律進一步箝制香港的信仰自由。

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