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曾鈺成進理大救出朱媛 否認是前國務院總理朱鎔基孫女

2019-11-20 18:02世界日報 特派員李春╱香港20日電

曾鈺成進入理大救出朱媛 否認是前國務院總理朱鎔基孫女 UCD匯入
曾鈺成進入理大救出朱媛 否認是前國務院總理朱鎔基孫女 UCD匯入
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前國務院總理朱鎔基的孫女朱媛有可能也在理工大學？有在場者19日指出，香港前立法會主席曾鈺成18日晚上進到理工校園，就問有沒有一位叫朱媛的女仔？到有人幫忙找到朱媛後，曾鈺成和陪他一起前往的男子，即安排朱媛戴上口罩和墨鏡，急步離開校園。

香港理工大學被警方包圍，原來警方聲稱準備圍個十天八天，留守學生和示威者拚命突圍也不投降。但星期一晚峰迴路轉，幾個關鍵人物帶出大批示威者離開校園。

所謂關鍵人物，是前立法會主席曾鈺成、理工大學校董會主席林大輝、香港大學法律學院首席講師張達明。他們星期一晚突然出現在理工大學外並獲警方准許進入校園與學生和示威者談判，然後開始領著一批批示威者離開。

當曾鈺成等人出現在理工外時，在場記者不敢相信他們可以過警方封鎖線及談判，記者說警察會向他們放催淚彈，曾鈺成當時豪氣地跟記者說，「你跟我走看看」。

當一批批學生獲准離開校園後，傳出一種說法，即曾鈺成進理工是受命，他要去帶走一名女學生朱媛，而校內示威者和校外記者相信，朱媛就是前中國前總理朱鎔基的孫女。

曾鈺成後來回應傳媒查詢，說是接到一名普通家長求助，其後到了理大協助被困人士離開，特別澄清網傳受助的當事人，並不是前國務院總理朱鎔基的任何親人，亦非任何達官貴人的子女，為了保障當事人，他不會透露更多資料。

據知情人士說，朱媛確有其人，但不是香港理工大學在讀生，而是以交流計畫在理工大學的交流生，目前是香港理工大學建設及環境學院土木及環境工程學系研究生，但其家境和身世，香港校方也不了解。

在這故事熱烈傳播下，香港有時事評論員議論朱鎔基，提到他在香港那段有名的演講，「如果香港搞不好，不但你們有責任，我們也有責任！」「香港回歸祖國了，如果在我們手裡搞壞了，那我豈不成了民族罪人？」

反送中香港禁蒙面法

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