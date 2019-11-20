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黃之鋒獲頒人權獎 申請離港赴英遭拒

2019-11-20 13:14世界日報 香港20日電

黃之鋒獲英國會頒人權獎，申請離港出席活動遭拒。 歐新社
黃之鋒獲英國會頒人權獎，申請離港出席活動遭拒。 歐新社
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香港眾志秘書長黃之鋒早前被指涉及621包圍警總集會，與主席林朗彥和成員周庭被控煽惑他人明知而參與未經批准集結等三罪。黃日前獲英國國會跨黨派小組頒發「西敏寺人權、人類生活及人類尊嚴獎」後，19日向香港高等法院申請更改保釋條件，以離港出席相關活動，惟仍遭高院拒絕。

黃之鋒被控於今年6月21日，在金鐘夏道，非法煽惑在場人士明知而參與未經批准集結；同日在灣仔香港警察總部外，組織未經批准的集結活動；以及明知而參與或繼續參與未經批准集結。

黃之鋒稍早前亦申請更改保釋條件，希望在本月27日至下月27日離港，出席義大利及法國的國會聽證會，以及擔任演講嘉賓等，惟遭香港裁判法院拒絕。

另據美國之音報導，法庭表示，黃之鋒可以通過視頻進行演講。黃之鋒則在臉書回應說，不明白如何以視訊方式從英國議員手上接過獎項。

黃之鋒說，自己被控「未經批准集結」是刑罰很輕的罪，而且他在9月獲批准離港前往美國、德國、台灣訪問，也如期回港出庭接受聆訊。法官質疑他會潛逃的推測，根本站不住腳。

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