區選如期舉行？林鄭：主導權不在政府
2019-11-20 13:14世界日報 香港20日電
香港區議會選舉24日舉行，選舉管理委員會主席馮驊昨天說，選舉不會考慮政治因素，如果發生危害公眾安全的事情，便會延後投票，一切視乎當時實際情況，按法律行事。
香港18區的區議會要選出452個議席，目前已獲確認的競逐者有1090名。
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馮驊說，本屆區選共610個投票站，選舉事務處制定應變措施，萬一有火警，消防處亦已準備好可迅速到場撲救，補給站已加強後勤支援。
選舉事務處也規定選民若戴上口罩或遮掩面孔的裝束前往投票站，要先除下以核實身分，任何人不得干預或阻礙他人進入票站。
馮驊表示，選管會有權就每個選區的公眾安全，考慮危機管理委員會及投票站主任的意見，決定是否取消或延後個別選區的投票或點票程序，延至12月1日後備投票日恢復選舉。至於取消整個選舉，只能由特首決定，選管會並無權力，危管會則將協助選管會監視情況。
特首林鄭月娥說，政府的立場都是希望舉辦一個公平、公正、安全有序的選舉，但能否如期舉行，主導權不在政府，如果社會上沒有暴力、威嚇事件，政府當然想舉行區選，但製造暴力和威嚇的人，不是政府。
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