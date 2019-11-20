全港中招！逾九千發催淚彈恐含戴奧辛 不僅致癌也禍延下一代
香港反送中抗爭在歷經港警進入多所大學校園後愈演愈烈。港警目前被證實發射了逾九千枚催淚彈，其中竟含戴奧辛(香港稱作二噁英)，這種足以令人體產生長久影響的成份，不僅有記者曝光自己得了「氯痤瘡」，近日也有港警家屬爆出站在第一線「治暴」的香港警察，也罹患了相同病徵，該症狀只有在人體累積了大量的戴奧辛時才會出現。
作家顏澤雅日前在臉書提及的「黃雀計畫」，也點出催淚彈對身體恐造成長遠的負面影響，她同時嚴正呼籲香港警方請愛惜自己和全港人的健康，莫讓這場抗爭讓全港居民、包括自己也無法倖免的白老鼠。
目前已有在第一線拍攝了近5個月的記者，在臉書宣布醫生證實他得了氯痤瘡，這是一種目前唯一被醫學證實，由體內累積了大量戴奧辛時才會出現的病徵；無獨有偶，在網路上的連登討論區，也有自稱是港警家屬的網友爆料前線警察已陸續開始出現相同病徵，PO文指出雖然警察皆有防毒面罩保護，但因時間過長導致悶熱，有時會不得已除下，長時間下來也吸入不少催淚彈，身上的防暴衣在任務結束後也殘留不少戴奧辛，在清洗時還會污染到其他衣物，導致其中的致癌物擴散。
另一PO文聲稱，港警高層在警察陸續出現健康問題後，命令警員休假不得傳出消息，有化學博士則稱這種情況其實是全香港人皆受害，無人能倖免。有報導稱，港警自6月12日開始發動抗暴行動後，自至11月14日止共發射了9362枚催淚彈；單就11月12日這場激烈的警民衝突中，港警便射了快一千枚催淚彈。港警日前否認催淚彈內有戴奧辛，但翌日卻又改口承認，並推諉這是示威者要付的責任。
據了解，戴奧辛對人體的細胞極具破壞性，並能破壞人體的免疫系統，即便人體在外傷痊癒後，體內所殘留的戴奧辛卻能侵入DNA，引發細胞突變最終導致致癌的風險，且會累積在體內不可逆轉；不僅如此，孕婦若是吸入後恐出現流產風險，生下的嬰兒在未來也可能會有生長問題。
港警發言人汪威遜日前召開記者會時，指稱香港警方用的催淚煙中文為「鄰氯代苯亞甲基丙二腈」（chlorobenzalmalononitrile），是在正常且合法下使用催淚煙，釋出的物質能被風及水弄走，否認有人將戴奧辛與催淚煙扯上關係，汪又指自己並非化學專家，但作為教官接觸催淚煙比任何人多，但自己並沒罹患氯痤瘡。
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