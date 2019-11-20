理大抗爭者陸續離開 廚師堅守：煮到最後一秒、最後一人

2019-11-20 09:09 香港01 記者凌逸德／報導



廚師一直留在廚房內，為有需要的人士煮飯。圖擷自 香港01 分享 facebook

理大攻防戰持續未完，縱使昨晚已有部分人從理大離開，現時相信仍有示威者留在校園內，而警方維持在校園外高武力戒備。記者走訪校園，發現理大內的示威者被困三日，他們甚為疲累，不少留守者四散在校園各處，偶爾會出來透透氣，亦有留守者前往飯堂食飯。

現在飯堂內仍有一個廚師留守，為校內示威者提供膳食。圖擷自 香港01 分享 facebook

而飯堂內仍有人在處理食材，為留守者準備膳食，戴著頭盔和口罩的廚師接受訪問時稱，煮飯便是自己的抗爭方法，「我就只是煮飯，我不會打人」。

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廚師稱，若有大批示威者在內，食物或會不夠，「現在大家都走，今日夠啦。」問及陸續有留守者離開，他的心情如何，會否失望，廚師斬釘截鐵地稱，「不會心灰意冷，只要我們仍堅守，最後一秒鐘只剩一個人，離開的人不忍心見到我們死，就可以啦。」

過去數日都在飯堂為留守者準備膳食的廚師稱，會堅持留守到最後，就算警方攻入校園，亦會對抗，「我第一天就說，我會守到最後一秒鐘，只要有一個抗爭者需要吃飯，有需要吃東西，他來找我，我就給他吃東西。」

廚師稱，會堅持留守到最後。圖擷自 香港01 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》