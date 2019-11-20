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受困理大台籍女高中生 留置警署

2019-11-20 00:01聯合報 記者許依晨／台北報導

圖為戴母尋求媒體幫忙尋找女兒。 圖／取自臉書
圖為戴母尋求媒體幫忙尋找女兒。 圖／取自臉書
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台籍戴姓女高中生遭困香港理工大學，陸委會昨天表示，戴姓學生已於昨天凌晨離開理大，但被留置在葵涌警署。

陸委會指出，我駐香港辦事處以及律師已陪同戴母並會同律師，於昨天下午一時親赴葵涌警署處理。暫未知戴姓學生被控罪名。

繼香港中文大學後，香港理工大學也成為警民激戰的「戰場」。經過多名中學校長、立法會議員與港警協調，十八歲以下學生可放行，但需要登記資料，保留以後追究起訴的權利，至於留守在理大的十八歲以上人士，則立即拘捕。

據了解，戴姓台籍女學生在香港念中學，現為「中五生」，是台灣籍、也擁有香港永久居留權。戴姓學生剛滿十八歲不久，昨晚她跟著中學校長一同出校園時，按照與港警協調的決定，戴姓學生被拘捕帶回警局。

另一方面，港籍的公視特約導演鄧卓儒前天在尖沙咀一帶遭港警拘捕，公視昨晚發出聲明，家屬已證實鄧卓儒已獲得保釋，七點五十分左右平安步出紅磡分區警署返家。

前立法會主席進理大 救朱鎔基孫女？

【香港特派員李春／香港報導】中共前總理朱鎔基的孫女朱媛有可能也在理工大學？有在場者昨天表示，香港前立法會主席曾鈺成星期一晚上進到理工校園，問有沒有叫朱媛的，在找到朱媛後，曾鈺成即安排朱媛戴上口罩和墨鏡，急步離開校園。

知情人士說，朱媛確有其人，但不是香港理工大學在讀生，是以交流計畫在理工大學的交流生，目前是香港理工大學建設及環境學院土木及環境工程學系研究生，其家境和身世，香港校方也不了解。

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