北京不滿港高院裁決 專家憂港司法獨立受干預

2019-11-19 17:44 德國之聲 德國之聲



香港高等法院18日裁定「禁止蒙面規例」違憲，引發北京強烈反彈。路透 分享 facebook

（德國之聲中文網）對於中國人大常委會法制工作委員會與中國國務院港澳辦的表態，前香港立法會議員、大律師吳靄儀 (Margaret Ng) 認為，此舉很顯然是北京的一個政治宣言。 她向德國之聲表示，往往當香港法院依循基本法做出判決，但判決結果對政府不利時，中國政府便會做出類似的制式響應。

吳靄儀說：「我不認為香港高院的判決中有任何錯誤，相反地，我認為香港高院針對此事做出了非常精細且清楚的判決。 我不認為中國人大常委會的響應對香港高院的判決做出了任何有效的批評。 」

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香港中文大學法學院的教授哈格裡夫斯 (Stuart Hargreaves) 則指出，根據基本法，中國人大常委會確實有權力對基本法做出最終的詮釋，但自從1997年香港回歸以來，中國人大常委會僅運用了這個權力5次。

哈格裡夫斯告訴德國之聲：「香港法院過去20多年來曾多次在判決中詮釋基本法，而中國政府通常都不會干預。 如果人大常委會的聲明明顯指出香港法院再也不具有解釋香港基本法的權力，那這便是中國政府對香港司法自主權做出的一大限制。 但是如果人大常委會只是因為不滿香港高院的判決，希望透過這個聲明來提醒香港法院，人大常委會擁有基本法的最終詮釋權的話，那這個聲明帶來的負面影響便不是這麼大。 」

北京試圖干預香港司法獨立？

然而，在吳靄儀眼中，中國政府的作法突顯北京想運用法律來阻止香港人民行使他們擁有的權利。 她強調，中國政府過去已多次做出類似舉動，但她也認為如果中國政府執意藉此開始干預香港的司法獨立性，中國政府將會付出很大的代價。 她告訴德國之聲：「如果中國政府堅守『一國兩制』的原則的話，他們應該實現承諾，尊重香港的司法獨立權。 」

香港中文大學教授哈格裡夫斯告訴德國之聲，香港法院主要透過司法審查權與其他機制來確保香港享有司法獨立。 他認為，如果人大常委會今天早上的聲明顯示他們未來將更頻繁的行使基本法詮釋權的話，這也會減弱香港法院的自主權。

吳靄儀向德國之聲表示，她認為港府非常有可能針對香港高院的裁決提出上訴，而她預測港府在上訴過程中，非常有可能會引用中國人大常委會的論點。 她說：「在我看來，中國的響應代表他們將違背當初香港回歸時，北京所做出的承諾。 」

吳靄儀也強調，她認為香港高院的法官在做出裁決時，已預期結果會引發中國政府的政治反彈。 她說香港的司法系統現在應該感受到相當大的壓力。 吳靄儀告訴德國之聲：「我覺得香港高院法官的作法值得嘉獎。 他們在這樣艱難的情況下，仍選擇依據基本法做出判決，並未因畏懼北京施壓而違背香港司法系統的原則。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】