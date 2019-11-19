若選舉擱淺 港特首林鄭月娥：反送中暴力示威者的責任

2019-11-19 17:08 德國之聲 德國之聲



香港特區行政長官林鄭月娥。中新社 分享 facebook

歐盟呼籲香港政府不要推遲定於本周日舉行的區議會選舉。歐盟外交事務高級專員蒙格裡尼(Federica Mogherini) 周二（11月19日）發表聲明指出，香港政府必須做出最大努力確保11月24日區議會選舉如期舉行。「這將是為保障行使民主權利釋放的強烈信號，而這一權利是香港基本法明文規定的。」

不過鑑於香港大面積抗議活動，選舉的變數也隨之增大。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

香港特首林鄭月娥周二在新聞會上回答記者提問時表示，選舉能否如期舉行，主導權並不在香港特區政府：「區選舉的日子越來越接近，全市400多萬市民能投票選出18區的議員替人民服務，特區政府希望這場選舉能公平、公正、安全、有序地進行，但恐怕這件事的主導權不在特區政府。」

她還說，「我們當然希望能辦好這場選舉，但制造暴力威脅的人不是特區政府。」她表示，過去數月有人大肆破壞，近日的威脅行為已經不只針對警隊和政見相反的人士，差不多所有人的生命安全，都有可能受暴徒的襲擊和威脅。

早在一周前，港府政制及內地事務局局長聶德權也有類似的表態。他在會晤各黨派立法會議員時表示，政府會竭盡最大努力讓選舉照常舉行，但最終可能會因為當日街上情況不安全，迫不得已中止選舉。而如果這樣，「當然是暴力示威者的責任」。他為選舉如期舉行開出了多項條件，包括當日沒有暴力示威和威嚇、沒有堵塞隧道、沒有破壞公共交通設施、沒有攻擊投票站的行為。聶德權領導下的政制局負責香港的各個級別的選舉事務。

香港著名抗議活動人士黃之鋒日前在接受《南德意志報》採訪時也被問到本次選舉事宜。他的推斷是，難以想象，選舉會在警方的射擊聲中舉行。他說，「如果取消選舉，混亂將進一步擴大。如果選舉如期舉行，他們會輸掉的。在我看來，他們應該讓選舉按期舉行。這是香港目前政治表達的唯一一個可能。」

本次區議會選舉被普遍看作是今年6月初反送中抗議活動爆發以來，反對派與政府支持者公開爭奪民意的戰場。反對派信心滿滿，勢在必得，但他們同時擔心，港府可能會以持續抗議為借口取消選舉。

【 本文章由德國之聲授權提供】