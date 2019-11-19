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若選舉擱淺 港特首林鄭月娥：反送中暴力示威者的責任

2019-11-19 17:08德國之聲 德國之聲

香港特區行政長官林鄭月娥。中新社
香港特區行政長官林鄭月娥。中新社
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歐盟呼籲香港政府不要推遲定於本周日舉行的區議會選舉。歐盟外交事務高級專員蒙格裡尼(Federica Mogherini) 周二（11月19日）發表聲明指出，香港政府必須做出最大努力確保11月24日區議會選舉如期舉行。「這將是為保障行使民主權利釋放的強烈信號，而這一權利是香港基本法明文規定的。」

不過鑑於香港大面積抗議活動，選舉的變數也隨之增大。

香港特首林鄭月娥周二在新聞會上回答記者提問時表示，選舉能否如期舉行，主導權並不在香港特區政府：「區選舉的日子越來越接近，全市400多萬市民能投票選出18區的議員替人民服務，特區政府希望這場選舉能公平、公正、安全、有序地進行，但恐怕這件事的主導權不在特區政府。」

她還說，「我們當然希望能辦好這場選舉，但制造暴力威脅的人不是特區政府。」她表示，過去數月有人大肆破壞，近日的威脅行為已經不只針對警隊和政見相反的人士，差不多所有人的生命安全，都有可能受暴徒的襲擊和威脅。

早在一周前，港府政制及內地事務局局長聶德權也有類似的表態。他在會晤各黨派立法會議員時表示，政府會竭盡最大努力讓選舉照常舉行，但最終可能會因為當日街上情況不安全，迫不得已中止選舉。而如果這樣，「當然是暴力示威者的責任」。他為選舉如期舉行開出了多項條件，包括當日沒有暴力示威和威嚇、沒有堵塞隧道、沒有破壞公共交通設施、沒有攻擊投票站的行為。聶德權領導下的政制局負責香港的各個級別的選舉事務。

香港著名抗議活動人士黃之鋒日前在接受《南德意志報》採訪時也被問到本次選舉事宜。他的推斷是，難以想象，選舉會在警方的射擊聲中舉行。他說，「如果取消選舉，混亂將進一步擴大。如果選舉如期舉行，他們會輸掉的。在我看來，他們應該讓選舉按期舉行。這是香港目前政治表達的唯一一個可能。」

本次區議會選舉被普遍看作是今年6月初反送中抗議活動爆發以來，反對派與政府支持者公開爭奪民意的戰場。反對派信心滿滿，勢在必得，但他們同時擔心，港府可能會以持續抗議為借口取消選舉。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法林鄭月娥黃之鋒

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