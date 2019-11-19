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絕處逃生！香港理大示威者 摸黑吊繩突圍

2019-11-19 14:18世界日報 綜合18日電

港警催淚彈攻擊難脫困

香港警方圍困在香港理工大學的示威者，18日白天多次突圍失敗，但有上百人在晚間改用吊繩滑下，跳上馬路後逃出校園；少數人被前往聲援的電動機車接走，上演絕處逃生戲碼，警方仍以催淚彈攻擊，多數人仍難脫困。

港理大示威者吊繩跳馬路絕處逃生，民眾接應遭警攻擊。 美聯社
港理大示威者吊繩跳馬路絕處逃生，民眾接應遭警攻擊。 美聯社
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綜合香港媒體報導，當晚近9時，上百名示威者開始組織起來，準備衝擊警方防線。警方原以為示威者有意從正門突圍，一度廣播「可能會使用實彈」；半小時後，這些示威者卻悄悄從連接X座與Z座的人行天橋使用三條吊繩，往下跳到漆咸道北，往紅磡方向離去。期間有學生因驚慌，未抓牢繩索而墮下，負傷離開，在場協助的民眾為他們一把汗。

民眾騎機車接應示威者

據報導，當時有多位民眾騎著電動機車，前往搭救這些逃出的示威者。警方發現後，即朝這些逃出的示威者發射催淚彈，示威者也以汽油彈還擊，似有少數人坐上電動機車離去。

港理大示威者吊繩跳馬路絕處逃生，民眾接應遭警攻擊。 香港中國通訊社
港理大示威者吊繩跳馬路絕處逃生，民眾接應遭警攻擊。 香港中國通訊社
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在此之前，由於理工大學校內示威者白天三度突圍不成而有多人受傷，警方下午2時過後，允許香港紅十字會醫護人員入校救治，在傍晚離去；紅會人員事後表示，他們共為40名傷者提供救治，其中有人骨折，也有人的傷口需要縫合。

18日入夜後，曾有大批黑衣示威者在鄰近理工大學的佐敦一帶設置路障，與警察對峙，試圖聲援留在理大裡的學生和示威者。警方出動水炮車，不斷施放催淚彈。

警民入夜仍在街頭對峙

示威者集結在彌敦道佐敦道交界十字路口，和防暴警察對峙。警方施放多發催淚彈和防暴槍，示威者舉起傘陣，投擲大量汽油彈，路面火光熊熊。一輛水炮車在兩架銳武裝甲車前後護衛後，向示威者噴射藍色水驅散，示威者其後再重新集結。警方早前在附近，制伏大批民眾裝束者，要他們跪在地上雙手綁上索帶。

港理大示威者吊繩跳馬路絕處逃生，民眾接應遭警攻擊。
港理大示威者吊繩跳馬路絕處逃生，民眾接應遭警攻擊。
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下午在尖沙咀，警察也在尖沙咀警署向柯士甸道的示威者施放多發催淚彈，黑衣人以大型膠板遮擋，並投擲多枚汽油彈還擊，火舌橫跨多條行車線，消防出動滅火。

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