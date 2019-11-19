以退為守！港警十面埋伏 600示威者撤出理大

2019-11-19 14:17 世界日報 綜合19日電



港警包圍理大攻堅，港前立法會主席曾鈺成等進理工大與學生對話勸降後陪數十位理大學生離開。 路透社 分享 facebook

被香港警方圍困在香港理工大學內的上數百名抗爭者，經過與警方的兩夜苦戰，至19日凌晨仍有人在與警方對峙；警方封鎖理大附近一帶道路，設置多重防線重重包圍校園；在凌晨一次突擊後，警方改變策略以退為守，抗爭者六度大規模突圍失敗，折回校園。有70多位抗爭者疑出現低溫症，先後走出校園向警方自首，被帶到臨時救護站救治。

估計仍有約100人留守理大校園

理工大學校園連日爆發衝突，校園內仍有人留守。香港行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，截至今早，已有600人離開理工大學校園，其中200人是未成年人士，所有人都平靜、安全地自首。現時估計仍有約100人留守校園，會繼續遊說他們和平有序離開校園。

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港警：反送中拘捕4491人，年齡11至83歲。 路透社 分享 facebook

香港電台報導，林鄭月娥表示一直留意情況，由昨日至今早一直與警隊高層溝通，並提出兩個重點，事件必須要和平解決，和理大內的傷者及未成年人士，必須以人道立場和人性化處理。最終在教育界、宗教界人士、立法會前主席曾鈺成等勸說下，只要未成年人士放下武器離開，登記資料後便可離開，她指無即場拘捕是特別安排，但會保留日後追究權權利。但她強調18歲以上人士離開會即場拘捕，有大約400人。

香港理工大學學生和示威者連日來與警察激烈交手，警方堅持要理大留守者投降，且將對所有人控以暴動罪，數百學生和示威者不從，到18日晚雙方仍處於僵局。

警方在校外播放多首廣東歌流行曲包括「告別校園時」及「十面埋伏」，又以揚聲器廣播，表示理工大學校園內的人士如果想投降，放下汽油彈等物品，可高舉雙手從學校正門轉左走上天橋，警方不會使用武力。

抗爭者堅拒投降 以燃燒彈回擊

但理大學生及示威者則堅拒投降，以燃燒彈回應催淚彈，又一度放火阻止警方進攻；18日清晨和午間，曾有示威者兩度試圖突圍，但被警方以催淚彈阻擋。到傍晚，只有一對青年男女舉手走出投降，其後被警察帶走。

理工大學發表聲明，要求警方暫時不要進入校園，校方會盡最大努力去勸說學生及教職員盡快離開校園；校方要求無論警方採取任何行動，必須顧及所有人士的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡。

若有人使用暴力 警將動用武力

港府保安局長李家超稱，目前在理工大學的人都會以涉嫌暴動罪被捕，呼籲他們和平離開校園，有秩序聽從警方指示，如果有人使用暴力，警方就要用武力。

一名受困的香港理工大學女學生18日以英語錄影求援，透過香港眾志秘書長黃之鋒的臉書呼籲全球，援救至今仍困在理大校內的學生們；她說，學生們斷水斷食、無路可逃，卻面臨警方暴力威脅。

反送中拘捕4491人 年齡11~83歲

香港警方表示，自6月至今的抗議活動中，警方共拘捕4491人，包括3395男、1096女，年齡介於11至83歲，主要涉暴動、藏有攻擊性武器、縱火、襲警等。