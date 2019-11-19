以退為守！港警十面埋伏 600示威者撤出理大
被香港警方圍困在香港理工大學內的上數百名抗爭者，經過與警方的兩夜苦戰，至19日凌晨仍有人在與警方對峙；警方封鎖理大附近一帶道路，設置多重防線重重包圍校園；在凌晨一次突擊後，警方改變策略以退為守，抗爭者六度大規模突圍失敗，折回校園。有70多位抗爭者疑出現低溫症，先後走出校園向警方自首，被帶到臨時救護站救治。
估計仍有約100人留守理大校園
理工大學校園連日爆發衝突，校園內仍有人留守。香港行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，截至今早，已有600人離開理工大學校園，其中200人是未成年人士，所有人都平靜、安全地自首。現時估計仍有約100人留守校園，會繼續遊說他們和平有序離開校園。
香港電台報導，林鄭月娥表示一直留意情況，由昨日至今早一直與警隊高層溝通，並提出兩個重點，事件必須要和平解決，和理大內的傷者及未成年人士，必須以人道立場和人性化處理。最終在教育界、宗教界人士、立法會前主席曾鈺成等勸說下，只要未成年人士放下武器離開，登記資料後便可離開，她指無即場拘捕是特別安排，但會保留日後追究權權利。但她強調18歲以上人士離開會即場拘捕，有大約400人。
香港理工大學學生和示威者連日來與警察激烈交手，警方堅持要理大留守者投降，且將對所有人控以暴動罪，數百學生和示威者不從，到18日晚雙方仍處於僵局。
警方在校外播放多首廣東歌流行曲包括「告別校園時」及「十面埋伏」，又以揚聲器廣播，表示理工大學校園內的人士如果想投降，放下汽油彈等物品，可高舉雙手從學校正門轉左走上天橋，警方不會使用武力。
抗爭者堅拒投降 以燃燒彈回擊
但理大學生及示威者則堅拒投降，以燃燒彈回應催淚彈，又一度放火阻止警方進攻；18日清晨和午間，曾有示威者兩度試圖突圍，但被警方以催淚彈阻擋。到傍晚，只有一對青年男女舉手走出投降，其後被警察帶走。
理工大學發表聲明，要求警方暫時不要進入校園，校方會盡最大努力去勸說學生及教職員盡快離開校園；校方要求無論警方採取任何行動，必須顧及所有人士的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡。
若有人使用暴力 警將動用武力
港府保安局長李家超稱，目前在理工大學的人都會以涉嫌暴動罪被捕，呼籲他們和平離開校園，有秩序聽從警方指示，如果有人使用暴力，警方就要用武力。
一名受困的香港理工大學女學生18日以英語錄影求援，透過香港眾志秘書長黃之鋒的臉書呼籲全球，援救至今仍困在理大校內的學生們；她說，學生們斷水斷食、無路可逃，卻面臨警方暴力威脅。
反送中拘捕4491人 年齡11~83歲
香港警方表示，自6月至今的抗議活動中，警方共拘捕4491人，包括3395男、1096女，年齡介於11至83歲，主要涉暴動、藏有攻擊性武器、縱火、襲警等。
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