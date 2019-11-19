親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留國民黨不分區

東奧一線生機：六搶一的機會，中華職棒的難題

以退為守！港警十面埋伏 600示威者撤出理大

2019-11-19 14:17世界日報 綜合19日電

港警包圍理大攻堅，港前立法會主席曾鈺成等進理工大與學生對話勸降後陪數十位理大學生...
港警包圍理大攻堅，港前立法會主席曾鈺成等進理工大與學生對話勸降後陪數十位理大學生離開。 路透社
分享

香港警方圍困在香港理工大學內的上數百名抗爭者，經過與警方的兩夜苦戰，至19日凌晨仍有人在與警方對峙；警方封鎖理大附近一帶道路，設置多重防線重重包圍校園；在凌晨一次突擊後，警方改變策略以退為守，抗爭者六度大規模突圍失敗，折回校園。有70多位抗爭者疑出現低溫症，先後走出校園向警方自首，被帶到臨時救護站救治。

估計仍有約100人留守理大校園

理工大學校園連日爆發衝突，校園內仍有人留守。香港行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，截至今早，已有600人離開理工大學校園，其中200人是未成年人士，所有人都平靜、安全地自首。現時估計仍有約100人留守校園，會繼續遊說他們和平有序離開校園。

港警：反送中拘捕4491人，年齡11至83歲。 路透社
港警：反送中拘捕4491人，年齡11至83歲。 路透社
分享

香港電台報導，林鄭月娥表示一直留意情況，由昨日至今早一直與警隊高層溝通，並提出兩個重點，事件必須要和平解決，和理大內的傷者及未成年人士，必須以人道立場和人性化處理。最終在教育界、宗教界人士、立法會前主席曾鈺成等勸說下，只要未成年人士放下武器離開，登記資料後便可離開，她指無即場拘捕是特別安排，但會保留日後追究權權利。但她強調18歲以上人士離開會即場拘捕，有大約400人。

香港理工大學學生和示威者連日來與警察激烈交手，警方堅持要理大留守者投降，且將對所有人控以暴動罪，數百學生和示威者不從，到18日晚雙方仍處於僵局。

警方在校外播放多首廣東歌流行曲包括「告別校園時」及「十面埋伏」，又以揚聲器廣播，表示理工大學校園內的人士如果想投降，放下汽油彈等物品，可高舉雙手從學校正門轉左走上天橋，警方不會使用武力。

抗爭者堅拒投降 以燃燒彈回擊

但理大學生及示威者則堅拒投降，以燃燒彈回應催淚彈，又一度放火阻止警方進攻；18日清晨和午間，曾有示威者兩度試圖突圍，但被警方以催淚彈阻擋。到傍晚，只有一對青年男女舉手走出投降，其後被警察帶走。

理工大學發表聲明，要求警方暫時不要進入校園，校方會盡最大努力去勸說學生及教職員盡快離開校園；校方要求無論警方採取任何行動，必須顧及所有人士的人身安全，避免有人在行動中不幸受傷，甚至死亡。

若有人使用暴力 警將動用武力

港府保安局長李家超稱，目前在理工大學的人都會以涉嫌暴動罪被捕，呼籲他們和平離開校園，有秩序聽從警方指示，如果有人使用暴力，警方就要用武力。

一名受困的香港理工大學女學生18日以英語錄影求援，透過香港眾志秘書長黃之鋒的臉書呼籲全球，援救至今仍困在理大校內的學生們；她說，學生們斷水斷食、無路可逃，卻面臨警方暴力威脅。

反送中拘捕4491人 年齡11~83歲

香港警方表示，自6月至今的抗議活動中，警方共拘捕4491人，包括3395男、1096女，年齡介於11至83歲，主要涉暴動、藏有攻擊性武器、縱火、襲警等。

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

香港教育局宣布 全港中小學20日恢復上課

2019-11-19 13:55

17歲兒子不願離開理大 父嘆：我不知道該怎麼幫他

2019-11-19 13:34

今明兩天多列香港往返大陸列車臨時停運 原因不明

2019-11-19 12:31

港反中勇武派陷絕境 她籲發起台版黃雀行動出船營救

2019-11-19 12:24

林鄭月娥指理大內600人自首、200人未成年 400人當場被拘捕

2019-11-19 10:27

影／直擊！示威者繩降逃離理大 機車接應載走

2019-11-19 10:21

港判禁蒙面法違憲 中共黨校副校長：要挑戰中央權威？

2019-11-19 13:49

一日本學生在香港理工大學旁被捕

2019-11-19 13:37

中台灣公民團體挺香港 籲開放大專以下學生來台就讀

2019-11-19 13:11

台高中生受困香港理大 陸委會證實被拘捕於葵涌警署

2019-11-19 14:54

禁蒙面法違憲 北京批挑戰人大常委權威

2019-11-19 14:25

絕處逃生！香港理大示威者 摸黑吊繩突圍

2019-11-19 14:18

歐美關注香港局勢 中國大使再批干涉內政

2019-11-19 14:13

港警強攻理大圍城：萬人民眾自發救援的解圍夜戰

2019-11-19 12:34

理工衝突 林鄭：大學變兵工廠 危害市民安全

2019-11-19 12:24

再挺港警 葉毓蘭：恢復香港治安秩序 何錯之有？

2019-11-19 12:24

評／為何大馬華人不支持香港反送中運動？

2019-11-19 12:13

「禁蒙面法」﻿裁定違憲﻿﻿ 林鄭：現階段不適合評論

2019-11-19 10:56

理大示威者由師長陪同離開 警方搜身抄身分證

2019-11-19 10:54

香港理大成「圍城」 教師分批帶人出校

2019-11-19 10:37

作家貼文「來自香港的早安」 11分鐘音檔曝光理大抗爭者心聲

2019-11-19 10:27

港警圍攻理大：當校園成為抗爭者的「戰場」

2019-11-19 10:17

評／當反送中運動演變成無差別的政治仇恨

2019-11-19 10:00

港中大遭抗爭者遺留的汽油彈 清查達3,400多枚

2019-11-19 09:44

疑因聲援香港反送中 又有日本人被港警逮捕

2019-11-19 09:31

大陸國務院任命香港新警務處長 鄧炳強接任

2019-11-19 09:06

理大校長勸自首 陳芳明：我絕不要成為滕錦光這樣的人

2019-11-19 09:05

北京抨擊港法院裁定禁蒙面法違憲 挑戰人大常委會權威

2019-11-19 08:35

香港多所大學遺失氰化鋅等危險化學品 引安全疑慮

2019-11-19 08:29

王丹：暴力一時鎮壓 卻製造一生的敵人

2019-11-19 08:22

校長爭取7小時終帶走數十理大被困中學生 家長泣擁女兒

2019-11-19 07:46

香港理大爆衝突 美國務卿龐培歐籲各方克制

2019-11-19 05:26

香港法院裁定：禁蒙面法違憲

2019-11-19 00:24

聲援理大生 示威者堵路 警水炮車驅散

2019-11-19 00:08

港警十面埋伏 持槍包圍理大

2019-11-19 00:01

前立法會主席曾鈺成入理大斡旋 望想走的人可安全出去

2019-11-18 23:53

理大有人想用繩索逃離被警發現 發射催淚彈

2019-11-18 22:57

中國大陸駐英國大使：港局勢若失控 中國不會袖手旁觀

2019-11-18 22:42

香港六位宗教領袖緊急呼籲暫停武力 願當調停人

2019-11-18 21:35
看更多

熱門文章

校長爭取7小時終帶走數十理大被困中學生 家長泣擁女兒

2019-11-19 07:46

港議員：數十位中學校長往香港理大援救百餘名學生

2019-11-18 20:46

港警只圍不攻 理工大學內示威者離開即拘捕

2019-11-18 16:29

香港理工大學爆衝突 公視發聲明證實特約導演被捕

2019-11-18 19:04

理大有人想用繩索逃離被警發現 發射催淚彈

2019-11-18 22:57

數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

2019-11-18 17:02

影／直擊！示威者繩降逃離理大 機車接應載走

2019-11-19 10:21

政院獲知公視特約編導在港被捕 已請陸委會協助

2019-11-18 21:29

港中大遭抗爭者遺留的汽油彈 清查達3,400多枚

2019-11-19 09:44

港警證實 走出理大者將以涉暴動罪拘捕

2019-11-18 18:11

香港六位宗教領袖緊急呼籲暫停武力 願當調停人

2019-11-18 21:35

北京抨擊港法院裁定禁蒙面法違憲 挑戰人大常委會權威

2019-11-19 08:35

17歲兒子不願離開理大 父嘆：我不知道該怎麼幫他

2019-11-19 13:34

作家貼文「來自香港的早安」 11分鐘音檔曝光理大抗爭者心聲

2019-11-19 10:27

香港多所大學遺失氰化鋅等危險化學品 引安全疑慮

2019-11-19 08:29

中國大陸駐英國大使：港局勢若失控 中國不會袖手旁觀

2019-11-18 22:42

理大校長勸自首 陳芳明：我絕不要成為滕錦光這樣的人

2019-11-19 09:05

港警十面埋伏 持槍包圍理大

2019-11-19 00:01

林鄭月娥指理大內600人自首、200人未成年 400人當場被拘捕

2019-11-19 10:27

香港理大成圍城 有台籍女高中生受困校內

2019-11-18 21:05

前立法會主席曾鈺成入理大斡旋 望想走的人可安全出去

2019-11-18 23:53

港反中勇武派陷絕境 她籲發起台版黃雀行動出船營救

2019-11-19 12:24

警民理大對峙 警竟播「十面埋伏」歌曲促示威者投降

2019-11-18 21:04

裁定禁蒙面法違憲 香港高院逆風挑戰北京威權

2019-11-18 18:34

今明兩天多列香港往返大陸列車臨時停運 原因不明

2019-11-19 12:31

香港理大爆衝突 美國務卿龐培歐籲各方克制

2019-11-19 05:26

疑因聲援香港反送中 又有日本人被港警逮捕

2019-11-19 09:31

大陸國務院任命香港新警務處長 鄧炳強接任

2019-11-19 09:06

港理大示威者吊繩跳馬路逃離 民眾接應遭警攻擊

2019-11-19 01:52

習近平談香港 新華社解讀「3+3+3+1」

2019-11-18 16:55

「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人

2019-11-19 11:00

香港法院裁定：禁蒙面法違憲

2019-11-19 00:24

香港理大成圍城 有台籍高中生受困校內

2019-11-18 21:42

彌敦道遭狂擲汽油彈一片火海 水炮車射藍色水

2019-11-18 21:19

港警包圍理工大學 蔡英文：要回應自由民主人權的訴求

2019-11-18 17:18

理大學生會：校園內約600人 7成是本校生

2019-11-18 16:43

港理大示威者多人受傷 紅十字會獲准入校救治

2019-11-18 17:37

港警包圍理工大學…警民火爆對峙 示威者擔心血腥攤牌

2019-11-18 17:12

港警：將依法庭裁決 暫停執行禁蒙面法

2019-11-18 18:04

香港保安局長批示威者：公然用車撞人如恐怖份子

2019-11-18 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top