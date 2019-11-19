歐美關注香港局勢 中國大使再批干涉內政

2019-11-19 14:13 德國之聲 德國之聲



德國政府周一(11月18日)表示，愈來愈關注香港的局勢，注意到最近幾天抗議者和警察間的暴力升級。政府发言人德默（Ulrike Demmer）表示，德國呼籲「各方，示威者和警察都要表現出克制和願意進行對話的意願。」

她說，德國希望「盡快有具體措施來降低暴力升級，以便和平解決衝突，也說，德國也注意到有關侵犯中國新疆維吾爾族穆斯林人權的報導。她說，德國「不會停止提出令人擔憂的全球人權发展問題，包括對中國也是。」

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歐盟周一也敦促香港各方保持克制，並強調任何暴力行為都是不可接受的。歐盟外交高級專員莫格裡尼（Federica Mogherini）說：「至關重要的是，各方都要克制並有建設性地協助(暴力)降級。」她也強調：「執法當局必須嚴格按比例行動、而基本自由，包括香港人和平集會的權利，必須得到維護。」

同一天，美國國務卿蓬佩奧同樣表示，美國對香港不斷加劇的政治動蕩和暴力局勢感到嚴重關切，並敦促香港政府采取明確步驟解決香港民眾疑慮。他在記者會上說，中國共產黨必須要兌現給香港人民廣泛自由(freddom)和解放自由(liberty)的承諾。他說:「在使香港保持冷靜上，香港政府有主要責任。」

中國駐英大使劉曉明指責英美干涉中國內部事務。周一他在倫敦對記者說，英國政府和議會外交事務委員會的報告內容中，批評香港政府和警察如何處理抗議活動是「不負責任」。

他說:「他們看起來是保持平衡立場，但事實上他們是選邊站。」當被問及中國政府是否會動用解放軍平息動亂時，他暗示中國准備采取更強有力的行動。他說：「如果局勢失控，中國政府當然不會坐視不管。我們有足夠的決心和力量來結束動亂。」

夏立民/李漁 (路透社、法新社、美聯社)

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