17歲兒子不願離開理大 父嘆：我不知道該怎麼幫他

2019-11-19 13:34 香港01 撰文/吳倬安



19日多名學生和示威者陸續離開理大。美聯社 分享 facebook

理大衝突持續多天，留在理大的學生和示威者被警方圍堵，立法會前主席曾鈺成、港大法律學院首席講師張達明等社會賢達昨晚（18日）進入校園，陪同數十人離開。

黃先生接受媒體《在晴朗的一天出發》節目訪問，指其17歲兒子拒絕離開，繼續在校園留守，他引述兒子稱不會相信政府，他慨嘆無法勸服兒子，「我不知道該怎麼幫他」。

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葉建源昨天到校園營救學生。（鄭子峰攝） 分享 facebook

黃先生表示，有透過WhatsApp和電話與兒子溝通，他希望兒子能夠離開校園，但兒子拒絕，他引述兒子稱：「我不傻，政府怎麼可以相信？」他指兒子和不少留守的人堅持「離開校園不代表投降和自首」。

教育界立法會議員葉建源昨天聯同多名中學校長進入校園，政府承諾警方不會拘捕18歲以下學生，但離開時要拍照和記下身分證資料後，警方保留追究的可能。葉建源形容昨晚是很漫長的夜晚，他與校長昨天先透過教育局、社署與政府溝通和接觸，最終達成暫不拘捕18歲以下學生的協議。

有校長與學生重遇。（李澤彤攝） 分享 facebook

對於有留守學生批評，指被校長們出賣，葉建源指諒解學生對於政府有懷疑心態，擔心落入圈套，強調他們只希望「救得一個得一個」。

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文章授權轉載自《香港01》