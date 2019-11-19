香港理大成「圍城」 教師分批帶人出校
18日凌晨，港大法律學者張達明分兩批帶數十名學生離開香港理工大學，前立法會主席曾鈺成在凌晨一點多陪同至少三十名留守者離開理大，部分人士步履蹣跚。 留守者在師長陪同離開前，先由警方搜身及抄資料。 19日天亮之後，張達明仍然繼續帶學生離開。 《香港01》報導，張達明稱他願意繼續協助留守者離開，警方同意不設最後期限。
《南華早報》報導，19日早上九點為止還有近百人還在校內。
香港《立場新聞》報導，立法會前主席曾鈺成、監警會前成員鄭承隆、香港大學法律學院首席講師張達明、教育界議員葉建源、財政司司長前政治助理羅永聰等人，與多名中學校長深夜進入香港理工大與示威者對話。 據報導，張達明向留守示威者解釋，他已經和警方達成共識，如在場人士希望離開將不會受到暴力對待，但不能保障不被捕、不會受到檢控，但最後是否檢控需視乎證據。
《星島日報》引述張達明指出，相信有不少人是因為不同合理合法的原因進入及逗留在理大範圍，例如救助受傷人士、和平示威、保護校園免於被入侵等，如果他們願意及和平離開，即使最後被警方拘捕，也不表示最後能夠被控暴動罪或其他罪名。 根據香港法律，暴動罪最高將會面臨十年刑期。
理大校長滕錦光在凌晨三點多表示，各方已經協助45名留守者離開。
校園內留下許多易燃物與汽油彈。
中學校長心焦
18日整天，困在香港理工大學內的學生三次突圍失敗，有些人按照警方呼籲離開校園後卻又隨即被捕，甚至一些醫護人員也被拘捕。港媒指出，香港警察並未強行攻進校園，但是斷水斷電，校內不同程度受傷的人也難以得到及時救助。
18日下午 2 時許，警察指揮官同意 14 名紅十字會人員及消防員入理大進行醫療救助。 18日下午，有30個中學校長與立法會議員葉建源召開記者會，呼籲警方允許接走中學生。 19日凌晨，葉建源將數十名學生帶出校園。
警方在晚上也在臉書上发布聲明，表示為保障未成年被捕人的權益，社會福利署將會派遣一隊社工進入理大範圍，協助及陪同他們離開，並且陪同他們進入警署接受進一步調查。 警方在聲明中強調:「我們一直希望可以用和平方法解決現時沖突，而所有人都必須盡快和平有序地離開理大。 」
18日晚上，有數百示威者從連接8期校園的行人天橋上，沿著繩索下降到漆咸道南天橋的行車路，並搭上接應的電單車離開。 期間有人手滑墜下受傷，現場險象環生。 這個逃離行動在半小時後被警察发現，警方施放催淚彈阻止。
羅法/李魚(綜合報導)
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