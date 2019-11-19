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作家貼文「來自香港的早安」 11分鐘音檔曝光理大抗爭者心聲

2019-11-19 10:27聯合新聞網 綜合報導

香港理工大學內的示威者連日來與警方爆發嚴重衝突，有人持弓箭與警方對抗，圖為十八日...
香港理工大學內的示威者連日來與警方爆發嚴重衝突，有人持弓箭與警方對抗，圖為十八日凌晨有如戰場的理大校園。 中通社
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香港反送中抗爭越演越烈，部分大專院校都出現警民衝突畫面。繼香港中文大學發生嚴重衝突，上百名台生緊急回台之後，香港理工大學成為下一個戰場，目前仍有大批民眾困在裡頭。昨(18)日還傳出一名台灣女高中生受困在內已超過17個小時。作家林立青昨晚在臉書發文，貼出一則標題「來自香港的早安」的錄音檔，他請求大家聽聽這段聲音，並語重心長寫下「我祈禱這不是訣別」。

林立青表示自己是人生第一次用Youtube，「沒想到就是為了香港」。錄音檔長達11分鐘，貼文當中附上了聽打文字檔，讓網友能更容易掌握內容。錄音檔的主人希望能靠著網路的力量，「把在學校內所看見的真相，告訴香港人和台灣人」。

說話者以早安開頭，說明自己在理工大學內的所見所聞。提及香港警察已經發出警告，「現在裡面的所有人都是『暴動罪』」，刑期都是10年，「不管你是示威，還是你在裡面做飯的，還是你只是義工、社工，FA（急救員）」。她指出港警曾說過可以從某個出口離開，但有50多個人一從那個出口出去，隨即就被抓走，警方還施放催淚彈，血淚控訴港警「從來沒有給過一個活路給我們」。

除了被抓走的人，留在校園內的還有中了橡膠彈及藍色水砲的民眾。她描述被擊中之後會感到非常刺痛，有人全身發抖，甚至還出現了低溫症(失溫)的狀況，「很多人是被揹著進來，或是抬進來，有些人要用氧氣罩」。她看見一名男生被藍色水砲擊中，剛清理完身體全身都在顫抖，下肢還疑似中了橡膠彈。雖然哭得很厲害，但他仍喊著「我要出去（擋），我好想出去」。

說話者描述，目前有近千位香港民眾守著理大，年齡從只有11、12歲到60、70歲都有，都是為了守護孩子。如果我的血可以喚醒其他人的話，我願意去流」。她希望透過這份錄音檔，讓台灣人了解裡面正在發生的事情，並強調「台灣人看到香港人這樣的話，你們要記得，就真的不要不要相信中共」。最後還補上一句，希望自己有機會能夠踏上台灣。

有關暴動罪判斷標準，香港西九龍總區指揮官卓孝業昨天指出，「所有走出理大的人會以涉嫌暴動罪拘捕」。警方希望以和平方式解決，並提到有人依序步出校園，警方以繩索處理，並帶至安全地方完成拘捕行動，已「相當克制」。香港警察臉書專頁寫道，警方留意到衝突過程中有人受傷，已主動安排救護車，待傷者治療接受後再進行調查。同時嚴正呼籲所有民眾停止使用暴力，「聽從警方指示，立即和平有序離開學校範圍」。

香港理工大學陷入火海的畫面震驚全球，英國政界聯合致函香港特首林鄭月娥，呼籲她命令港警克制。美國國務卿龐培歐也向林鄭月娥喊話，希望她對示威運動展開獨立調查。中國黨媒人民日報昨（18）日在頭版發表評論，指出「必須堅決依法懲治違法犯罪活動」，任何干擾破壞一國兩制的行為，註定是妄想、徒勞，將會徹底失敗。

反送中香港禁蒙面法香港理工大學林鄭月娥港警龐培歐一國兩制

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