香港法院裁定：禁蒙面法違憲

2019-11-19 00:24 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港警察十七日入夜後包圍理工大學，要求留守者投降。圖為一批示威者十八日在警方押送下離開理大。 （路透） 分享 facebook

香港立法會廿四名民主派議員及前議員梁國雄，就「禁蒙面法」遞狀高等法院申請司法覆核。高等法院昨裁定，「緊急情況規例條例」賦予特首會同行政會議在危害公安情況訂立規例，並不符合「基本法」規定，「禁止蒙面規例」部分限制超乎合理所需，裁定違憲。

在高等法院做出這一裁定後，香港警方已即時暫停執行禁蒙面法。已提出指控的一宗案件，昨日也押後再訊。

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香港特首林鄭月娥十月四日引用「緊急情況規例條例」訂立「禁止蒙面規例」，香港民主派立法會前議員梁國雄隨即申請司法覆核，其後有六千多香港民眾籌得款約四百萬港元，昨天法官做出判決。

香港高等法院罕見地由兩位法官林浩雲和周家明審理，他們在裁定書指出，「緊急條例」賦予行政長官會同行政會議在任何危害公安的情況時可立法，並不符合「基本法」規定；但對「緊急條例」是否違憲的問題，法院不作裁斷。

法庭又裁定，「緊急情況規例條例」違反「基本法」下的憲制架構，屬於違憲，而「禁止蒙面規例」部分條文，對基本權利所施加的限制超乎合理所需，不符合「相稱性驗證標準」。

高等法院裁決後，香港警方稱，會暫緩反蒙面法執法，等法庭有進一步發展才再處理。又稱警方執法保守，自反蒙面法實施以來，只有三宗案件是單純涉嫌反蒙面法，當中只有一人被控告，警方會與律政司商討如何處理。

香港大學法律學院首席講師張達明認為，法庭的裁決並非一刀切指明「禁蒙面法」都不可能立法，而是認為特首在無經諮詢、無經討論、無經立法程序下，就貿然制訂法例，法庭認為範圍太闊，不符合憲制下的合比例性，所以裁定違憲。

張達明也說，如果北京中央以人大釋法去推翻法庭的決定，等同立即宣布香港一國兩制及司法獨立已名存實亡。

連日來警察與學生、示威者衝突最嚴重的理工大學，昨晚雙方仍在對峙。理大學生會會長廖建鈞昨天下午表示，現時仍有五百至六百人被困於校園內，相信有六至七成人士屬於理大學生。

香港警方稱理工大學一帶風險相當高，但看不到迫切性攻入校園，否則可能造成嚴重傷亡，呼籲校內的人盡早投降。