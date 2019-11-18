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解放軍駐港部隊短暫出營 軍方發言人表態

2019-11-18 20:04德國之聲 德國之聲

據法新社報道，數十名駐港部隊士兵周六（11月16日）從軍營中出來，幫助清理附近街道上的路障殘余。這一短暫的清理行動發生在警方與抗議者之間沖突特別激烈的一周最後。

中國國防部發言人吳謙在曼谷的一次安全會議上被問及是次行動時表示："有些香港市民在解放軍駐港部隊軍營附近清理路障。解放軍駐港部隊軍營裡的士兵加入了這些市民，來清理路障，他們的努力受到香港市民的歡迎。"

在這場危機中，北京始終強調不會讓步於抗議者的訴求，絕不容忍暴力。

而在經歷又一個暴力沖突的周末後，周一，吳謙發出另一個警告。據法新社報道，在中國國防部長魏鳳和與美國防長埃斯珀（Mark Esper）在曼谷舉行會晤後，吳謙表示："止暴制亂是我們在香港最急迫的任務。"

自1997年香港主權移交以來，中國人民解放軍在香港設立駐軍。但駐軍很少離開軍營。上次駐軍出現在香港的街道上是在2018年，是在一次台風之後進行清理。

根據香港基本法第14條，駐港部隊"不干預香港特別行政區的地方事務"。"香港特別行政區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。"

此外，根據基本法第18條，"全國人民代表大會常務委員會決定宣布戰爭狀態或因香港特別行政區內發生香港特別行政區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂而決定香港特別行政區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港特別行政區實施"。

香港駐軍法第14條則寫道："香港特別行政區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。

香港特別行政區政府的請求經中央人民政府批准後，香港駐軍根據中央軍事委員會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地。"

據多家港媒報道，港府發言人稱，駐港部隊周六在九龍塘軍營外清理路障"純屬駐軍自發義務性質"，並非特區政府請求協助。香港立法會民主派議員表示譴責，質疑駐軍此舉違反基本法和駐軍法。民主派議員聲明稱："這並不是解放軍駐港部隊第一次不遵守基本法及駐軍法而擅離軍營，在2018年山竹颱風後，駐港解放軍曾經以「公益性質」為由無理離開軍營，清理郊野公園內的樹木。而今次事件更非自然災害，完全屬本地事務。"建制派民建聯議員則稱無須作過度政治解讀。

苗子/樂然（法新社等）

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

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