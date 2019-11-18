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曾鈺成：林鄭稱不可能成立調查委員會 因港警反對

2019-11-18 17:13世界日報 香港新聞組╱綜合17日電

香港立法會主席曾鈺成日前在接受法國獨立媒體專訪時表示，他曾在會議上建議香港特首林鄭月娥，若要與民眾對話，應成立獨立調查委員會，但林鄭說不可能，原因是港警反對。

這位以敢言著稱的親中派領袖人物首先向法國記者解釋香港民眾如此憤怒的原因。第一是中共政權曾承諾的民主制度希望渺茫，第二是社會不平等逐漸擴大。香港經濟過去20多年不斷成長，但受益的都是大企業。這兩者是有關的，香港特區行政長官(特首)只能透過北京政權指派，無法民選，而有權指派的選舉委員會委員都站在財團那邊，而非民眾的立場。

專訪11月5日刊在法國獨立媒體Mediapart上。

香港建制派「民主建港聯盟」創黨主席曾鈺成重申他對「逃犯條例」的支持。他說，由於歷史因素，過去20多年來香港未能將任何一位逃犯送回中國大陸，這很荒謬；但若港府需要，北京會協助遣送香港逃犯。

不過，曾鈺成也坦言：「當菲律賓要求引渡罪犯，香港有權拒絕；但若是北京要求，港府卻無法拒絕，這就是問題所在。」

被問及香港政府當初為何不願「撤回」逃犯條例草案，而只是「暫緩」時，曾鈺成說，其實林鄭月娥對這份草案相當自豪，沒想到卻面臨民主派的反對。北京知道後，對港府的治理能力不滿，並要求林鄭一定要通過逃犯條例。

但6月反送中抗議後，林鄭眼看草案無法過關，便通知北京，並在北京的要求下將草案擱置，日後再議。但這時香港民眾的「五大訴求」已形成，情勢轉為政治對立的局面。

曾鈺成透露，林鄭月娥撤回逃犯條例草案的決定，也引起親中派內部的不滿與分裂，許多草案的支持者都覺得無法接受。不過，現在即使宣布撤回，香港民眾的訴求也不止於此了。他說：「這樣看來，港府總是在為時已晚時才會有所作為。」

關於成立獨立調查委員會一事，曾鈺成說，他曾在與港府溝通的會議中直接向林鄭建議，若要展開與民眾的對話，第一要做的就是成立獨立調查委員會。不過林鄭卻直接回覆「不可能」，並表明不可能的原因是警方反對。她向與會者表示，不能再打擊警方的士氣。但曾鈺成猜測，很可能是林鄭向北京表示要加強警方士氣，而北京也表達支持港警。

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