港警包圍理工大學…警民火爆對峙 示威者擔心血腥攤牌

2019-11-18 17:12 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春 ╱香港報導



香港理工大學外示威者與港警對峙整夜後，已被圍困到校內。 法新社 分享 facebook 香港理工大學外示威者與港警對峙整夜後，已被圍困到校內。留在校內採訪的路透首席記者龐弗瑞(James Pomfret)18日表示，數以百計頑強而絕望的示威者彌漫擔心血腥攤牌的不祥預感，惴惴不安。

大學校長疾呼：各方克制

香港各界則未放棄和平解決衝突的努力。理大校長滕錦光18日凌晨與浸大校長錢大康、城大校長郭位、科大校長史維、港大校長張翔聯名呼籲，希望在理大一帶的各方克制，並促請校內的學生、校友及其他人士盡快離開理大。

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儘管如此，理大校門外的示威者與港警，一整夜仍不斷爆發衝突，示威者和警方互擲汽油彈及催淚彈，警方並不時出動水炮車向示威者噴灑強力水柱，持續處於對峙狀態。

此外，距理大不遠處的尖沙咀、油麻地一帶，大批示威者則在漆咸道南、佐敦道、彌敦道與港警展開游擊戰術，試圖吸引警方注意。

校董哽咽呼籲：救救理大

除上述校長外，理大學生校董李傲然及學生會長廖建鈞也在18日凌晨召開記者會，呼籲香港民眾前往現場「救救理大」。李傲然更一度哽咽地說，如果繼續這樣下去，校園將會「保不住」。

廖建鈞則指出，不希望「六四」事件在香港理工大學重演，希望大家救救理大這個80年的校園及學生。但他也說，校方對目前的情況束手無策，因為沒有能力改變或影響警察的決定，只希望所有人能安全離開校園。

主教試圖溝通 遭警拒絕

此外，天主教香港教區輔理主教夏志誠也在凌晨與數名泛民主派議員、理大教職員前往理大門口，試圖進入理大與示威者溝通及警方見面。但他表示，經過一小時的努力，一行人先後嘗試從三個地點進入校園，但都被警方拒絕，讓他感到難過和痛心。

香港公民黨立法會議員郭家麒表示，議員們已盡力聯絡港府高層，但一直沒有消息。假如警方決定用實彈對付示威者，就是在香港重演「六四」事件，衝突更沒有機會平息。

校園斷水斷糧 淪為孤島

另一位人在理大校內的香港民主黨立法會議員許智峰則指出，校內有高濃度的催淚彈及胡椒球彈氣味，且幾乎斷水斷糧，面臨人道災難狀態。

對於理工大學遭警方包圍恐淪「孤島」，民間記者會17日晚間緊急呼籲所有港人用自己方法前往油尖旺、紅磡一帶「反包圍」救人，「有車出車，有人出人，人手嚴重不足，人多方有轉機。

民間記者會指出，「當初是勇武力量阻止惡法通過，五個月內齊上齊落，勇武為我地擋子彈，今日請為他們開路。如無人應援，勇武力量將全軍覆沒！」

警出動音波炮 殺傷力強

當晚網媒「癲狗日報」攝影師下午在理大外，遭警方的水炮車水注射中、昏迷倒地送醫，「癲狗日報」採訪主任William Luk受訪稱，記者已在伊利沙伯醫院做完檢查，發現腦部有些微內出血需要手術，身上所有拍攝器材損毀。

香港警民衝突延伸至校園後，抗爭示威更加激烈，17日在香港理工大學外引爆激戰，有記者被警察水炮車射到重傷，也有警察被示威者用箭射傷小腿。港警更首度出動裝甲車特殊裝置，即俗稱「音波炮」的長距離揚聲裝置(Long Range Acoustic Device，簡稱LRAD)，用以驅散示威者。有專家指「音波炮」具有特殊殺傷力。