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香港區選倒數 港府擬好應變計畫

2019-11-18 13:50世界日報 香港18日電

本周區選舉 港府有應變計畫 新華社
本周區選舉 港府有應變計畫 新華社
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在反送中風波引動的激烈警民衝突中，香港區議會選舉倒數一周，港府政務司呼籲讓選舉和平有序進行，但又說有選舉應變計畫，如出現騷亂、公開暴力等事故，選舉、投票或點票可能延後。民主派議員呼籲選民投票，作為變相的公投。

香港區議會選舉預定24日舉行，今次是香港回歸後第六次區選，全港18區區議會有452個議席，將由已獲確認的1090名候選人競逐，今次首度全部議席都有競爭者而無自動當選，當選區議員者任期四年。

香港區議會在香港政治架構中只是區域諮詢組織，無法定權力，不具有現代議會的的立法和審批公共開支權力。但區議員除握有影響地區事務的資源，還在選舉特首的選舉委員會中有117個席位。

港府政務司長張建宗昨天說，距離區議會選舉還有一周，呼籲各方回歸理性，保持冷靜和克制，停止暴力，尊重和包容不同政見人士，讓選舉和平有序進行。

張建宗說，一如以往的大型選舉，選舉應變計畫包括成立危機管理委員會，處理一般選舉有關的危機，根據法例，如行政長官、選舉管理委員會或投票站主任認為選舉出現騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故，選舉、投票或點票可能會延後。

他並說，政府相關政策局及部門會緊密監察情況。危機管理委員會的評估會以選舉的持平公正，以及選民和工作人員的安全為最重要考慮因素。

24名民主派議員發表宣言，說今次選舉是現行制度中最文明的全民發聲管道、最科學的量化民意方式。呼籲所有選民投票，以選票量化爭取五大訴求的巨大民意，讓全世界都看得見香港人的勇氣和堅持。民主派議員又認為，選舉是支持成立獨立調查委員會去調查警方暴力，等同變相公投，將會是香港史上最重要的一場區選。

香港回歸投票

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