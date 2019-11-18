香港區選倒數 港府擬好應變計畫

2019-11-18 13:50 世界日報 香港18日電



本周區選舉 港府有應變計畫 新華社 分享 facebook

在反送中風波引動的激烈警民衝突中，香港區議會選舉倒數一周，港府政務司呼籲讓選舉和平有序進行，但又說有選舉應變計畫，如出現騷亂、公開暴力等事故，選舉、投票或點票可能延後。民主派議員呼籲選民投票，作為變相的公投。

香港區議會選舉預定24日舉行，今次是香港回歸後第六次區選，全港18區區議會有452個議席，將由已獲確認的1090名候選人競逐，今次首度全部議席都有競爭者而無自動當選，當選區議員者任期四年。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

香港區議會在香港政治架構中只是區域諮詢組織，無法定權力，不具有現代議會的的立法和審批公共開支權力。但區議員除握有影響地區事務的資源，還在選舉特首的選舉委員會中有117個席位。

港府政務司長張建宗昨天說，距離區議會選舉還有一周，呼籲各方回歸理性，保持冷靜和克制，停止暴力，尊重和包容不同政見人士，讓選舉和平有序進行。

張建宗說，一如以往的大型選舉，選舉應變計畫包括成立危機管理委員會，處理一般選舉有關的危機，根據法例，如行政長官、選舉管理委員會或投票站主任認為選舉出現騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故，選舉、投票或點票可能會延後。

他並說，政府相關政策局及部門會緊密監察情況。危機管理委員會的評估會以選舉的持平公正，以及選民和工作人員的安全為最重要考慮因素。

24名民主派議員發表宣言，說今次選舉是現行制度中最文明的全民發聲管道、最科學的量化民意方式。呼籲所有選民投票，以選票量化爭取五大訴求的巨大民意，讓全世界都看得見香港人的勇氣和堅持。民主派議員又認為，選舉是支持成立獨立調查委員會去調查警方暴力，等同變相公投，將會是香港史上最重要的一場區選。