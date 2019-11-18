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香港區選倒數／年輕選民劇增 有利民主派陣營

2019-11-18 13:50世界日報 香港18日電

民主派陣營寄望選舉中大有斬獲 路透社
民主派陣營寄望選舉中大有斬獲 路透社
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香港將在24日舉行區議會選舉，媒體報導，這次區議會選舉是親民主派陣營候選人最多的一次，民主派陣營寄望這次選舉大有斬獲。

美國之音報導，過去五個多月來，香港數百萬人在各區遊行示威，要求進行民主改革。24日舉行的區議會選舉，屆時港人將有機會以有限的方式用選票表達他們的政見。

民主派陣營的很多人擔心，政府出於對選舉暴力的各種擔心，可能會推遲或取消投票。一些親北京的聲音呼籲當局推遲選舉，直到秩序恢復之後。人民日報上星期發表社評，稱只有在當局「果斷止暴制亂」，恢復秩序後，才能夠舉行「公平選舉」。

據報導，元朗選區的候選人張秀賢是一位親民主派。他說，取消或者推遲投票可能會給「香港社會帶來災難」。元朗是個多元文化社區，以年輕的中產階層人口為主。

張秀賢說：「這將會摧毀人民用現有制度解決問題的能力。支持和平的、非暴力抗議的人可能會演變成支持暴力抗議。」

在抗議活動中，香港選舉登記投票的人數劇增，尤其是年輕人。南華早報說，去年，近38萬6000人已經登記投票，這是2003年來登記選民最多的一次。

報導說，選民登記人數的劇增，主要是18-35歲選民登記人數的增加，這可能會對親民主派陣營有利。

這次選舉中，選民的選擇更多。過去的區議會選舉中，曾有超過60名親建制派的候選人未受到挑戰就贏得勝選。但是今年的情況不會是這樣，在幾乎每個選區，親建制派和親民主派的候選人將有競爭。

前香港立法會議員、知名的親民主派陣營成員劉慧卿說，「由於憲法上的聯繫，區議會的重要性比其看上去的權力要大得多。」

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