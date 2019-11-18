《南德》專訪黃之鋒：我們既需要和平抗爭也需要暴力

2019-11-18 14:03 德國之聲 德國之聲中文網



香港眾志秘書長黃之鋒。圖/取自黃之鋒臉書 分享 facebook

香港反政府活躍人士黃之鋒周一（11月18日）接受《南德意志報》採訪時說，「光使用和平抗議將達不到我們的目標，僅僅使用暴力，同樣也不行。我們兩者都需要。」他說，示威運動剛開始時，警方只逮捕了示威者，但後來有急救者、牧師以及平民百姓都有被抓。目前，已超過4000人被捕，「這加大人民對抗議的理解。」

他認為，2014年的雨傘運動最重要的教訓之一便是，相互尊重以及對不同的見解予以理解。「我們必須團結，同時，運動組織必須是分散而不是集中領導，否則，政府很容易阻止運動發展。」

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黃之鋒說他不是抗議運動的領導人，但「我的責任是，讓全世界聽到抗議者的聲音。我用我的知名度支持運動。我有前線經驗，但我不是制造燃燒彈的專家。「雖然我不參加抗議示威活動，但我用文章和評論援助一線的示威者。」

香港計劃本周日（11月24日）舉行區議會選舉。黃之鋒認為，很難想象，選舉會在警方的射擊聲中舉行。「如果取消選舉，混亂將進一步擴大。如果選舉如期舉行，他們會輸掉的。在我看來，他們應該讓選舉按期舉行。這是香港目前政治表達的唯一一個可能。」

德國培訓中國士兵「讓我憤怒」

此前，黃之鋒也接受了德國發行量最大的《圖片報》採訪並表示，鑑於目前香港的緊張局勢，希望德國國防軍取消計劃種的同中國人民解放軍的培訓合作項目，「德國聯邦國防軍幫助培訓中國士兵，讓我深感憤怒。鑑於香港的動亂，（德國）國防部早就應該停止這項計劃了。」

上周六，解放軍駐港部隊很少見地出現在軍營附近協助清理路障。他們走出位於九龍的軍營，雖然身穿便裝，但其行為引起高度關注，其中不乏擔心和非議。

黃之鋒在《圖片報》採訪中指責香港警力使用「德國水炮」對付示威者，他說「什麼時候才能停止它們的出口呢？」

大赦國際稍後也發表聲明，支持黃之鋒停止培訓中國軍人的呼籲。大赦國際德國分部武器專家約翰（Mathias John）對《圖片報》表示，「就目前香港的情形而言，德國政府應發出明確信號，停止任何相關的軍事合作。」

《圖片報》稱其獲得的一份軍方秘密文件列出了2020年將與德國聯邦國防軍合作培訓的62個國家的名單。德國軍人將向這些國家的士兵提供培訓課程，涉及領域包括管理、後勤以及對外聯絡。

參與國家中也包括中國。按計劃，11名中國軍人將參加"指揮官培訓"及後勤方面的課程，另有一名中國軍人計劃接受"新聞及公關"專業培訓。

現年23歲的黃之鋒最近以來走訪多個國家以爭取對香港抗議活動的支持。今年9月到訪柏林時，曾短暫會晤了德國外長馬斯（Heiko Maas），該事件引发外交風波：中國外交部為此召見了德國駐華大使，而中國駐德大使聲稱「不會沒有結果」。

【 本文章由德國之聲授權提供】