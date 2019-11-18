解放軍最強反恐隊「雪楓特戰」 現身香港街頭

2019-11-18 14:06 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



上周六（16日）協助清理香港街頭路障的中國解放軍裡，有人身穿色彩鮮豔、印有「雪楓特戰營」和「特戰八連」字樣的運動背心。 圖／取自南華早報臉書 分享 facebook

南華早報報導，上周六「義務」協助清理香港街頭路障的中國解放軍，有人身穿色彩鮮豔、印有「特戰八連」字樣運動背心。

特戰八連隸屬西部戰區轄下的雪楓特戰旅。西部戰區管轄範圍廣泛，包括新疆和西藏，而雪楓特戰旅被認為是解放軍最強的反恐特戰隊之一。根據解放軍報的報導，2010年，雪楓特戰旅曾在接近阿富汗邊界的巴基斯坦北部山區參與一項聯合反恐演習。演習內容涉及多種情境，其中包括人質挾持事件的處理。他們也接受訓練因應各種地形環境，包括沙漠和開闊平原，部隊曾經遠赴南美和歐洲。2013年，特戰八連在內蒙古朱日和戰術訓練基地進行的「對抗演習」中獲頒金獎。

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中國央視網軍事頻道上周的報導特別凸顯雪楓特戰旅，他們在滿是催淚瓦斯的房間裡進行搜查，完全沒戴防護面罩。

中國軍方移防和部署的相關訊息都被嚴密封鎖，所以外界並不知道特戰部隊在香港駐紮了多久。解放軍駐港部隊8月進行過例行換防，當時香港持續發生示威抗議活動和暴力衝突。與過去換防不同之處在於，官方此次未宣布部隊人數和設備維持不變。

駐澳門的軍事專家黃東說，香港駐軍上周六參與清理路障，可視為向不同的群眾發送不同的訊息，除了直接提醒中國解放軍就在香港市內外，該行動也被視為表態支持四面楚歌的親政府陣營，以及對暴力激進分子的溫和警告。

黄東同時懷疑，特戰部隊此次清路障是在「試水」，下次出軍營可能「多走出幾條街」。