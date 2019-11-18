香港理大整夜激戰 警方告誡使用「致命武器」

2019-11-18 10:05 德國之聲 德國之聲



17日晚間直至18日早晨，數百名香港示威者被警方圍困在香港理工大學。僵持兩天之後，警方封鎖周邊道路，示威者堅持死守，雙方多次短兵相接。外界擔心演變成流血清場事件。

根據德國之聲記者現場報導，周一清晨大火讓入口平台面目全非，抗爭者也試著找其他方式撤退。警方自凌晨到清晨，每隔一陣子就出動水炮車，示威者則以汽油彈還擊。

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理大學生校董李傲然及學生會會長廖建鈞於記者會，呼籲校友及港人「救救理大」。他們指，「對警方圍捕理感遺憾，現時校內一片恐慌」。他們以「六四」比喻警方清場，說希望各界一同阻止「六四」於香港及理大重演。

目前理大校園內氣氛充滿不確定性。部份示威者表示想要撤離，也有示威者持續部署汽油彈決心與警方持續對峙。

這一夜也有成千上萬支持示威者的居民和抗議者湧向理大周邊區域，試圖穿越防暴警察防線，營救被圍困學生。

今日凌晨，浸大、理大、城大、科大和港大五大學校長发表聯合聲明，「呼籲在理工大學一帶的各方克制」，並讓學生、校友及其他人士盡快離開現場。

警方「攻入」理大

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根據港媒香港01，香港防爆警察清晨大約5點30分已「攻入」香港理工大學，多人受傷，但警方在示威者點燃平台路障下並未長驅直入。香港警方則在6點多透過臉書澄清，並沒有「攻入」理工大學。

聲明中提到:「自凌晨起，大批暴徒於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場曾傳出多響爆炸聲。警察亦一直派員驅散，並出動人群管理特別用途車，及使用催淚煙。」警方也說，校園內多處起火，亦有大量爆炸品，易燃物品，以及危險品，極為危險，並呼籲在理工大學校園內的人立刻離開。

另外港警表示，在押解被捕人過程中，有「暴徒」向警員投擲石頭、磚塊，及淋灑不明液體，「一名警員在生命受到嚴重威脅下開了三槍，初步相信沒有擊中人」。

逼降爭議

目前理大內至少還有數百名示威者拒絕離開。警方已封閉附近道路圍堵校園，只提供一個出口讓校內者離開。有示威者撤退時卻遭拘捕，引发爭議。

根據《明報》，理大校長滕錦光稱獲警承諾，如示威者不主動攻擊，警方會暫緩攻勢，並容許校內人士和平離開。但早前事件已經引发示威者不信任。雙方依舊劍拔弩張。

警方昨晚发出警告，如示威者繼續用汽油彈、弓箭、汽車或任何致命武器襲警，警方會在別無選擇下，使用所需最低武力，包括實彈還擊。

台灣「撐香港要自由」音樂會

１７日晚間，台北自由廣場前舉辦「撐香港要自由」音樂會。台灣７組音樂人出席，其中包括以太陽花學運主題曲《島嶼天光》拿下第26屆金曲獎的滅火器。香港音樂人林夕出席登台，发言支持「反送中」抗爭運動。

【 本文章由德國之聲授權提供】