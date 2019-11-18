親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

香港理大整夜激戰 警方告誡使用「致命武器」

2019-11-18 10:05德國之聲 德國之聲

17日晚間直至18日早晨，數百名香港示威者被警方圍困在香港理工大學。僵持兩天之後，警方封鎖周邊道路，示威者堅持死守，雙方多次短兵相接。外界擔心演變成流血清場事件。

根據德國之聲記者現場報導，周一清晨大火讓入口平台面目全非，抗爭者也試著找其他方式撤退。警方自凌晨到清晨，每隔一陣子就出動水炮車，示威者則以汽油彈還擊。

理大學生校董李傲然及學生會會長廖建鈞於記者會，呼籲校友及港人「救救理大」。他們指，「對警方圍捕理感遺憾，現時校內一片恐慌」。他們以「六四」比喻警方清場，說希望各界一同阻止「六四」於香港及理大重演。

目前理大校園內氣氛充滿不確定性。部份示威者表示想要撤離，也有示威者持續部署汽油彈決心與警方持續對峙。

這一夜也有成千上萬支持示威者的居民和抗議者湧向理大周邊區域，試圖穿越防暴警察防線，營救被圍困學生。

今日凌晨，浸大、理大、城大、科大和港大五大學校長发表聯合聲明，「呼籲在理工大學一帶的各方克制」，並讓學生、校友及其他人士盡快離開現場。

警方「攻入」理大

?

根據港媒香港01，香港防爆警察清晨大約5點30分已「攻入」香港理工大學，多人受傷，但警方在示威者點燃平台路障下並未長驅直入。香港警方則在6點多透過臉書澄清，並沒有「攻入」理工大學。

聲明中提到:「自凌晨起，大批暴徒於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場曾傳出多響爆炸聲。警察亦一直派員驅散，並出動人群管理特別用途車，及使用催淚煙。」警方也說，校園內多處起火，亦有大量爆炸品，易燃物品，以及危險品，極為危險，並呼籲在理工大學校園內的人立刻離開。

另外港警表示，在押解被捕人過程中，有「暴徒」向警員投擲石頭、磚塊，及淋灑不明液體，「一名警員在生命受到嚴重威脅下開了三槍，初步相信沒有擊中人」。

逼降爭議

目前理大內至少還有數百名示威者拒絕離開。警方已封閉附近道路圍堵校園，只提供一個出口讓校內者離開。有示威者撤退時卻遭拘捕，引发爭議。

根據《明報》，理大校長滕錦光稱獲警承諾，如示威者不主動攻擊，警方會暫緩攻勢，並容許校內人士和平離開。但早前事件已經引发示威者不信任。雙方依舊劍拔弩張。

警方昨晚发出警告，如示威者繼續用汽油彈、弓箭、汽車或任何致命武器襲警，警方會在別無選擇下，使用所需最低武力，包括實彈還擊。

台灣「撐香港要自由」音樂會

１７日晚間，台北自由廣場前舉辦「撐香港要自由」音樂會。台灣７組音樂人出席，其中包括以太陽花學運主題曲《島嶼天光》拿下第26屆金曲獎的滅火器。香港音樂人林夕出席登台，发言支持「反送中」抗爭運動。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

理大示威者與警對峙 王丹：魔鬼一旦喪心病狂 很難放下屠刀

2019-11-18 09:38

疑大批急救員被捕 記協：離開理工大學的人均會被捕

2019-11-18 07:50

港警中箭釀情勢升級 防暴首次舉AR-15實彈槍指向理工大學

2019-11-18 07:43

承諾留在理大現場 路透社記者：有不祥預感會出現血腥場面

2019-11-18 06:19

清晨香港理大警民激戰 理大樓梯平台成火海

2019-11-18 00:25

習強硬表態後 韓正趕赴深圳

2019-11-18 00:25

協助在港台生返台學習 義守大學提供住宿費減半優惠

2019-11-18 08:59

港警搶占理工大學門口 示威者放火轉進校內各大樓

2019-11-18 08:22

港理大外衝突不斷 港警裝甲車起火

2019-11-17 22:02

理工大學爆警民衝突 港警：示威者焚紅隧口天橋

2019-11-17 21:02

撐香港要自由 音樂人自由廣場前接力聲援

2019-11-17 20:55

反送中／新加坡國際學校家長通報 有人經網絡遊戲招學生示威

2019-11-17 20:50

港示威者中環砌「柏林圍牆」 預計今晚推倒

2019-11-17 20:24

反送中／旺角周日不再旺 主路交通燈全毀、電箱變垃圾桶

2019-11-17 20:24

港民中環遮打花園集會 唱詩歌築人鏈為死傷者禱告

2019-11-17 19:46

港示威者紅隧口天橋與警對峙 現場冒火光

2019-11-17 19:42

港理大周邊對峙衝突持續 音頻聲波器首現身

2019-11-17 19:40

港人權監察譴責警方使用致命武器 批港府不求政治解決

2019-11-17 19:30

香港動亂進校園 人民、政府更分歧

2019-11-17 19:21

港理工大學場面混亂 理大：大學非政治爭議戰場

2019-11-17 19:19

黑衣人死守理工大學 警民催淚彈、汽油彈互攻

2019-11-17 18:03

習近平涉港談話後 韓正南下召開會議

2019-11-17 18:00

黑衣人撤出校園 中大生：解決分歧最好結果

2019-11-17 17:57

內地生批停課 促香港中文大學校長謹慎發言

2019-11-17 17:52

港警理大外發射橡膠彈催淚彈 裝甲車輪一度起火

2019-11-17 17:51

反送中／香港民眾遮打花園集會唱聖詩 為死傷者默哀

2019-11-17 17:43

反送中運動升溫 陸央視：香港經不起折騰、內耗

2019-11-17 17:19

港警：任何人留守或協助香港理大示威者 都構成暴動罪

2019-11-17 17:05

反送中／理工大學對峙 港警調水炮車裝甲車試圖清場

2019-11-17 16:35

李嘉誠基金對港零售業發放「應急錢」 18日起可申請

2019-11-17 16:03

反送中／水炮車驅散示威者 有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

為了美中協議 美媒：川普可能不簽香港法案

2019-11-17 13:13

解放軍香港掃街 華郵：美應準備面對北京更激烈手段

2019-11-17 13:13

香港教育局宣布香港學校明日繼續停課

2019-11-17 13:01

反送中事件升溫 人民日報：已成一場鬥爭

2019-11-17 12:14

城大生問為何不能逗留天橋 警稱「除非你是垃圾」

2019-11-17 12:09

港警在漆咸道南近理工大學發射催淚彈

2019-11-17 10:34

華郵：北京對港恐採更激烈手段 美國須準備應對

2019-11-17 07:47

駐港解放軍露面清路障 美議員憂北京恐武力升級

2019-11-17 06:48
看更多

熱門文章

清晨香港理大警民激戰 理大樓梯平台成火海

2019-11-18 00:25

港警：任何人留守或協助香港理大示威者 都構成暴動罪

2019-11-17 17:05

承諾留在理大現場 路透社記者：有不祥預感會出現血腥場面

2019-11-18 06:19

中共首艘自製航母今駛入台海 環時：真巧

2019-11-17 18:51

港警中箭釀情勢升級 防暴首次舉AR-15實彈槍指向理工大學

2019-11-18 07:43

理工大學爆警民衝突 港警：示威者焚紅隧口天橋

2019-11-17 21:02

港理大外衝突不斷 港警裝甲車起火

2019-11-17 22:02

疑大批急救員被捕 記協：離開理工大學的人均會被捕

2019-11-18 07:50

習強硬表態後 韓正趕赴深圳

2019-11-18 00:25

理大遭警包圍淪孤島 港人號召前往救勇武

2019-11-17 23:01

反送中／水炮車驅散示威者 有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

為了美中協議 美媒：川普可能不簽香港法案

2019-11-17 13:13

城大生問為何不能逗留天橋 警稱「除非你是垃圾」

2019-11-17 12:09

黑衣人死守理工大學 警民催淚彈、汽油彈互攻

2019-11-17 18:03

港示威者中環砌「柏林圍牆」 預計今晚推倒

2019-11-17 20:24

反送中／理工大學對峙 港警調水炮車裝甲車試圖清場

2019-11-17 16:35

青海甘肅內蒙疑已經爆發鼠疫

2019-11-17 10:41

號稱中國首款合法翻牆軟體「酷鳥」 上線兩天遭封殺

2019-11-17 10:18

反送中事件升溫 人民日報：已成一場鬥爭

2019-11-17 12:14

趙春山：不認為蔡英文連任後 會觸碰紅線

2019-11-17 20:17

撐香港要自由 音樂人自由廣場前接力聲援

2019-11-17 20:55

港理工大學場面混亂 理大：大學非政治爭議戰場

2019-11-17 19:19

港理大周邊對峙衝突持續 音頻聲波器首現身

2019-11-17 19:40

港示威者紅隧口天橋與警對峙 現場冒火光

2019-11-17 19:42

反送中／新加坡國際學校家長通報 有人經網絡遊戲招學生示威

2019-11-17 20:50

反送中／旺角周日不再旺 主路交通燈全毀、電箱變垃圾桶

2019-11-17 20:24

曾鈺成：林鄭稱不可能成立調查委員會 港警反對

2019-11-17 23:00

中共新航艦性能略勝遼寧號 全新設計航艦預明年下水

2019-11-17 20:51

解放軍香港掃街 華郵：美應準備面對北京更激烈手段

2019-11-17 13:13

港警搶占理工大學門口 示威者放火轉進校內各大樓

2019-11-18 08:22

美撤實體清單 華為不在乎

2019-11-17 23:18

港理大氣氛肅殺 警方首度稱不排除實彈還擊

2019-11-18 02:11

反送中運動升溫 陸央視：香港經不起折騰、內耗

2019-11-17 17:19

港警理大外發射橡膠彈催淚彈 裝甲車輪一度起火

2019-11-17 17:51

習近平涉港談話後 韓正南下召開會議

2019-11-17 18:00

周志懷：兩岸關係處在危險關口

2019-11-17 13:38

共軍用民船海上補給軍艦 「獲重大突破」

2019-11-17 15:24

港警在漆咸道南近理工大學發射催淚彈

2019-11-17 10:34

張冠華：兩岸可在特定地區進行共同市場試點

2019-11-17 14:17

李嘉誠基金對港零售業發放「應急錢」 18日起可申請

2019-11-17 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top