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港警中箭釀情勢升級 防暴首次舉AR-15實彈槍指向理工大學

2019-11-18 07:43香港01 撰文/凌逸德

一名防暴警員在衝鋒車後擎AR-15，槍指相片右方理大方向。網路圖片
一名防暴警員在衝鋒車後擎AR-15，槍指相片右方理大方向。網路圖片
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理工大學連續多日爆發激烈示威衝突，昨日(17)下午示威者與警方在校外對峙時，示威者不斷投擲汽油彈及射箭，一名警方傳媒聯絡隊人員的小腿中箭受傷，現場氣氛迅速升溫。據了解，有前線警員立即提出動用裝甲車上的MP5槍械，以應對致命攻擊，網上更流傳照片，有防暴警在衝鋒車後高舉被視為應對暴動的「最後武器」AR-15實彈步槍，是反修例風波5個月以來，首次有警員擎AR-15戒備。

17日下午，理工大學外漆咸道南烽煙四起，示威者朝警方防線投擲汽油彈，更有示威者在高處拉弓，向防暴方向射箭，期間一名警方傳媒聯絡隊人員的小腿中箭，需送院治療。

理大衝突不斷，有示威者向街外拉弓。網路圖片
理大衝突不斷，有示威者向街外拉弓。網路圖片
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警方傳媒聯絡隊人員小腿中箭。網路圖片
警方傳媒聯絡隊人員小腿中箭。網路圖片
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據悉，有前線警員認為應提升武力應對致命攻擊，以制服持具殺傷力武器的示威者，並向上級提出使用實彈槍械，包括MP5及AR-15等。網上流傳照片，示威者與警方在暢運道橋面對峙期間，一名防暴警員以衝鋒車作掩護，在車尾擎AR-15，槍咀指向遠處右方的理工大學，是反修例風波自6月爆發至今，首次有警員用AR-15槍指目標戒備。

事實上，由反修例風波至今，AR-15至少三次現身示威現場，6月10日凌晨，立法會示威區爆發衝突，警方曾手持AR-15到場；7月1日，立法會受破壞當天，立法會大樓內有警員背負AR-15戒備。

翻查資料，AR-15由美國曲特製造公司生產，5.56毫米口徑，重2.95千克，槍管長508毫米，長度達990毫米，可容納20發子彈，為內部保安大隊及特定單位人員配備武器。據了解，警方為應付暴動，一般都會擺放數支AR-15在警車，機動部隊會視乎裝束是否攜帶，通常一隊人會配備3支AR-15，速龍小隊、機場特警就每次巡更都會配備該款槍，但甚少使用到，多是作為陣式以備無患，是應對暴動的「最後武器」。

延伸閱讀：

警察中箭　傳前線要求使用MP5　速龍持槍入博物館

理大𣈱運道未見警員　黎明時份消防理大滅火

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港理工大學

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