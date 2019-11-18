習強硬表態後 韓正趕赴深圳

2019-11-18 00:25 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



主管香港事務的大陸國務院副總理韓正。 圖／取自香港01 分享 facebook

香港局勢近日急劇惡化，示威者和警方的衝突蔓延大學校園，中共主管香港事務的國務院副總理韓正十五日再南下深圳，就港局勢召開會議，與會者包括公安部長、國安部長、統戰部長等。這場會議舉行在大陸國家主席習近平十四日在巴西針對香港問題強硬表態之後，因此受到關注。

據香港明報披露，韓正是十五日南下，就香港情勢召開、主持一場重要會議。而這次已是韓正近期第六次南下深圳。出席的北京官員包括六名政治局委員，都是副國級，包括公安部長、國安部長、統戰部長等，其餘還有十二名省委等級別負責人。還有一些在港中資機構負責人等。

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由十一日示威者發起「三罷」以來，港九新界多處堵路，遍地烽火，上周二西灣河警員以實彈槍傷示威者後，多處主要幹道被堵，全港交通陷於半癱瘓，警隊和示威者的攻防戰更蔓延大學校園。至上周四，正在巴西出席金磚國家領導人會議的習近平明確表示，香港首要止暴制亂，恢復社會秩序。

報導引述消息人士形容，大陸國家領導人在國際場合講內政事務是罕有的，這是習近平以國家領導人名義，向國際社會「打招呼」。

據人民日報報導，習近平稱香港持續發生的激進暴力犯罪行為，北京堅定支持行政長官帶領特區政府施政，以及堅定支持香港警方嚴正執法。