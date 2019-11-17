親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

一張圖看下周天氣！ 北台灣轉濕涼 氣溫溜滑梯

獨／林志玲大婚 言承旭選擇做這件事

反送中／新加坡國際學校家長通報 有人經網絡遊戲招學生示威

2019-11-17 20:50香港01 記者黃詠榆／報導

香港東區家長教師會聯會副主席趙明（左）認為，家長應向子女解釋現時社會問題、危險性...
香港東區家長教師會聯會副主席趙明（左）認為，家長應向子女解釋現時社會問題、危險性，而非刻意避開。 香港01資料照片
分享
反修例風波持續超過五個月，被捕人數已超過3,000人，當中包括12、13初中學生。上周再有網民發起多日「三罷」行動，多區交通受阻，風波未見有平息跡象。有國際學校近日向學生、家長發信，指接獲家長通知，其子女玩線上遊戲時，曾受到邀請參與示威，點名其中一款遊戲是Minecraft。校方提醒，學生應遠離衝突地區。

有家長表示，未曾聽過上述情況，惟其形容示威活動的消息早已「無孔不入」。他建議父母不應避談話題，而是應向子女解釋清楚社會問題、危險性，強調只有在雙方互信的基礎下，子女才會對家長坦誠。

通告點名有學生玩Minecraft獲邀示威

教育局自上周四（14日）起宣佈停課，今（17日）再指目前尚有不穩定因素，而星期一亦是周末後第一個繁忙的工作日，基於安全考慮，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）明日繼續停課。

新加坡國際學校向中學部學生、家長發信，表示收到數名家長的通知，其子女在玩線上遊戲，如Minecraft遊戲，受到邀請參與示威行動。其後，便收到一個在通話平台Discord的群組對話邀請。學校提醒，沒有不反對通知書的示威是違法，而在暴力衝突中，參加者的自身安全難以保證，呼籲學生遠離衝突地區。

家長：示威資訊無孔不入

香港東區家長教師會聯會副主席趙明則表示，未曾聽過上述情況，惟其認為中學生有多個途徑接觸示威資訊，形容「無孔不入，禁都禁唔嚟」。他提醒父母應時刻向子女解釋現時社會問題、危險性，而非刻意避開。他指，只有在互信的情況下，子女才會對家長坦誠，無奈道「瞞住你去仲死多兩成」。對於近日的停課安排，他建議家長多關心子女，以溫和語氣保持溝通，以了解他們的一舉一動。

延伸閱讀：

【11.17】教育局宣布全港學校明日繼續停課　最快周二復課

【全港停課】教育局宣布明日繼續停課　最快將於周二復課

文章授權轉載自《香港01》

反送中禁蒙面法

相關新聞

撐香港要自由 音樂人自由廣場前接力聲援

2019-11-17 20:55

港示威者中環砌「柏林圍牆」 預計今晚推倒

2019-11-17 20:24

反送中／旺角周日不再旺 主路交通燈全毀、電箱變垃圾桶

2019-11-17 20:24

港民中環遮打花園集會 唱詩歌築人鏈為死傷者禱告

2019-11-17 19:46

港示威者紅隧口天橋與警對峙 現場冒火光

2019-11-17 19:42

港理大周邊對峙衝突持續 音頻聲波器首現身

2019-11-17 19:40

港人權監察譴責警方使用致命武器 批港府不求政治解決

2019-11-17 19:30

香港動亂進校園 人民、政府更分歧

2019-11-17 19:21

港理工大學場面混亂 理大：大學非政治爭議戰場

2019-11-17 19:19

黑衣人死守理工大學 警民催淚彈、汽油彈互攻

2019-11-17 18:03

習近平涉港談話後 韓正南下召開會議

2019-11-17 18:00

黑衣人撤出校園 中大生：解決分歧最好結果

2019-11-17 17:57

內地生批停課 促香港中文大學校長謹慎發言

2019-11-17 17:52

港警理大外發射橡膠彈催淚彈 裝甲車輪一度起火

2019-11-17 17:51

反送中／香港民眾遮打花園集會唱聖詩 為死傷者默哀

2019-11-17 17:43

反送中運動升溫 陸央視：香港經不起折騰、內耗

2019-11-17 17:19

港警：任何人留守或協助香港理大示威者 都構成暴動罪

2019-11-17 17:05

反送中／理工大學對峙 港警調水炮車裝甲車試圖清場

2019-11-17 16:35

李嘉誠基金對港零售業發放「應急錢」 18日起可申請

2019-11-17 16:03

反送中／水炮車驅散示威者 有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

為了美中協議 美媒：川普可能不簽香港法案

2019-11-17 13:13

解放軍香港掃街 華郵：美應準備面對北京更激烈手段

2019-11-17 13:13

香港教育局宣布香港學校明日繼續停課

2019-11-17 13:01

反送中事件升溫 人民日報：已成一場鬥爭

2019-11-17 12:14

城大生問為何不能逗留天橋 警稱「除非你是垃圾」

2019-11-17 12:09

港警在漆咸道南近理工大學發射催淚彈

2019-11-17 10:34

華郵：北京對港恐採更激烈手段 美國須準備應對

2019-11-17 07:47

駐港解放軍露面清路障 美議員憂北京恐武力升級

2019-11-17 06:48

港警：兩德生 涉非法集結被捕

2019-11-17 00:35

反送中首次 駐港解放軍上街…清路障

2019-11-17 00:35

大量設施遭毀…港大學一片狼藉

2019-11-17 00:35

若陸軍事干預是否介入？ 美：不排除任何可能

2019-11-17 00:35

解放軍駐港部隊清路障 港府：為自發非其請求協助

2019-11-16 22:21

解放軍駐港部隊清路障 軍事專家：不違法

2019-11-16 22:03

解放軍駐港部隊清路障 泛民主派：溫水煮青蛙

2019-11-16 21:38

解放軍駐港部隊清路障 陸媒：無須過度解讀

2019-11-16 20:10

在北京看反送中 官方一面倒宣傳奏效

2019-11-16 19:26

港九龍塘爆衝突 黑衣人擲汽油彈市民擲物還擊

2019-11-16 19:10

駐港部隊清路障 是否牴觸駐軍法待釐清

2019-11-16 18:59
看更多

熱門文章

港警：任何人留守或協助香港理大示威者 都構成暴動罪

2019-11-17 17:05

駐港解放軍露面清路障 美議員憂北京恐武力升級

2019-11-17 06:48

雙11暗黑故事多！她被夫當瘋子處理 他被妻逼上絕路…

2019-11-17 08:00

紐時揭中共內部文件 新疆再教育營掩飾手法曝光

2019-11-17 08:49

中共首艘自製航母今駛入台海 環時：真巧

2019-11-17 18:51

大量設施遭毀…港大學一片狼藉

2019-11-17 00:35

城大生問為何不能逗留天橋 警稱「除非你是垃圾」

2019-11-17 12:09

反送中／水炮車驅散示威者 有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

號稱中國首款合法翻牆軟體「酷鳥」 上線兩天遭封殺

2019-11-17 10:18

反送中首次 駐港解放軍上街…清路障

2019-11-17 00:35

反送中／理工大學對峙 港警調水炮車裝甲車試圖清場

2019-11-17 16:35

青海甘肅內蒙疑已經爆發鼠疫

2019-11-17 10:41

華郵：北京對港恐採更激烈手段 美國須準備應對

2019-11-17 07:47

黑衣人死守理工大學 警民催淚彈、汽油彈互攻

2019-11-17 18:03

反送中事件升溫 人民日報：已成一場鬥爭

2019-11-17 12:14

解放軍駐港部隊清路障 港府：為自發非其請求協助

2019-11-16 22:21

若陸軍事干預是否介入？ 美：不排除任何可能

2019-11-17 00:35

港示威者紅隧口天橋與警對峙 現場冒火光

2019-11-17 19:42

為了美中協議 美媒：川普可能不簽香港法案

2019-11-17 13:13

比亞迪等15家車企集體行賄：為新能源車型過審

2019-11-16 22:29

解放軍香港掃街 華郵：美應準備面對北京更激烈手段

2019-11-17 13:13

港警理大外發射橡膠彈催淚彈 裝甲車輪一度起火

2019-11-17 17:51

港警：兩德生 涉非法集結被捕

2019-11-17 00:35

港理工大學場面混亂 理大：大學非政治爭議戰場

2019-11-17 19:19

陸網民毀蔡元培墓 港歷史專頁聯合譴責

2019-11-17 00:35

周志懷：兩岸關係處在危險關口

2019-11-17 13:38

港理大周邊對峙衝突持續 音頻聲波器首現身

2019-11-17 19:40

反送中運動升溫 陸央視：香港經不起折騰、內耗

2019-11-17 17:19

共軍用民船海上補給軍艦 「獲重大突破」

2019-11-17 15:24

港警在漆咸道南近理工大學發射催淚彈

2019-11-17 10:34

兩岸積體電路園 動工

2019-11-17 00:15

趙春山：不認為蔡英文連任後 會觸碰紅線

2019-11-17 20:17

港示威者中環砌「柏林圍牆」 預計今晚推倒

2019-11-17 20:24

陳茂波：暴力仇恨吞噬社會 違法已近乎恐怖主義

2019-11-17 11:00

習近平涉港談話後 韓正南下召開會議

2019-11-17 18:00

反送中／旺角周日不再旺 主路交通燈全毀、電箱變垃圾桶

2019-11-17 20:24

香港歌手奪獎 台上喊「星星殞落沒在怕」

2019-11-17 14:52

張冠華：兩岸可在特定地區進行共同市場試點

2019-11-17 14:17

李嘉誠基金對港零售業發放「應急錢」 18日起可申請

2019-11-17 16:03

港警：示威者焚紅隧口天橋

2019-11-17 21:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top