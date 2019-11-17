反送中／旺角周日不再旺 主路交通燈全毀、電箱變垃圾桶

2019-11-17 20:24 香港01 記者凌逸德／報導



原本繁忙的道路水靜鵝飛，經過彌敦道、亞皆老街的車輛寥寥可數。 香港01鄧詠中／攝影 分享 facebook 反修例運動持續，網民發起「三罷」行動在多區堵路，包括旺角彌敦道、亞皆老街等主要道路。連日旺角黑夜烽煙四起，破壞隨處可見──亞皆老街電箱損毀、彌敦道交通燈整個被打爛、港鐵站滿佈塗鴉。原本繁忙的道路水靜鵝飛，經過彌敦道、亞皆老街的車輛寥寥可數，旺角周日不再旺。

香港各區連日爆發警民衝突，旺角是其中一個主要地區。示威者在彌敦道、亞皆老街等砌磚堵路，警方作出驅趕，施放多枚催淚彈，連場攻防戰導致旺角滿目瘡痍，雖然馬路上的雜物大多已被清理，但亞皆老街電箱損毀、彌敦道交通燈整個被打爛、港鐵站仍然滿佈塗鴉。原本繁忙的道路水靜鵝飛，交通訊號失靈，經過彌敦道、亞皆老街的車輛寥寥可數，人流亦不及以往假日般多。電箱變成垃圾桶，被投入紙包飲品盒等垃圾。

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朗豪坊附近行人路地磚被掘起，形成窟窿，周圍亦傳來一陣燒焦燶味。周日旺角鬧市不再旺，路面不再擠擁。旺角港鐵站多個出口關閉，出入口牆身寫滿塗鴉，閘口前梯級有被燃燒過的痕跡。

港鐵站滿佈塗鴉，招牌被毀。 香港01鄧詠中／攝影 分享 facebook

電箱變垃圾桶，被投入紙包飲品盒等垃圾。 香港01鄧詠中／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》